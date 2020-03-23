В Україну прибудуть додаткові тести на коронавірус, маски та апарати штучної вентиляції легень

У "Борисполі" в ніч проти 23 березня приземлився перший вантажний літак з Китаю, який доставив в Україну тест-системи полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавірусу, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Додаткова партія таких засобів надійде вже цього тижня.

Цей вантаж буде розподілений по всіх регіонах України і надійде до лікарень, лабораторій, аптек, до поліцейських, прикордонників та військових, заявив у відеозверненні 23 березня президент Володимир Зеленський.

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"Зауважу, що це тільки перша партія того, що нам дійсно дуже необхідно", – наголосив глава держави.

Він додав, що зараз триває активна та безперервна робота, щоб уже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн в Україну прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легень.

"Наше завдання номер 1 – забезпечити українців усім необхідним. Для цього всі органи державної влади працюють фактично цілодобово. Наш девіз в останні тижні – виспимось після коронавірусу", – додав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського: