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В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

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В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю / animal.tden.ru

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

Це рішення стосується усіх тварин, враховуючи котів та собак, про це 2 березня повідомила Держпродспоживслужба України.

До теми: Вчені заперечують, що домашні тварини можуть переносити коронавірус

У відомстві пояснили, що такі заходи ввели через те, що у Гонконгу на коронавірус вперше захворіла тварина. Відповідно, основною метою заборони є мінімізація ризиків занесення Covid-19 на територію України.

Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника,
– йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що Держпродспоживслужба постійно відстежує ситуацію щодо захворюваності тварин у світі.

Нагадаємо, що нещодавно в Гонконзі у померанського шпіца виявили коронавірус. Цікаво, що у собаки зовсім відсутні симптоми захворювання, але її все ж помістили на карантин для подальших обстежень.

Останні новини про коронавірус:

  • Станом на 2 березня коронавірус підтвердили у понад 89 тисяч хворих, три тисячі з яких померли. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
  • Впродовж останнього тижня коронавірус стрімко поширюється Європою. Нині Італія є епіцентром спалаху хвороби серед європейських країн.
  • ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавірусу до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.
  • В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. Втім, поза межами країни на коронавірус захворіли 5 українців – 1 людина вже встигла одужати.
  • МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах.

Факти про коронавірус
Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Китай Світ тварин Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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