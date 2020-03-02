В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

Це рішення стосується усіх тварин, враховуючи котів та собак, про це 2 березня повідомила Держпродспоживслужба України.

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У відомстві пояснили, що такі заходи ввели через те, що у Гонконгу на коронавірус вперше захворіла тварина. Відповідно, основною метою заборони є мінімізація ризиків занесення Covid-19 на територію України.

Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що Держпродспоживслужба постійно відстежує ситуацію щодо захворюваності тварин у світі.

Нагадаємо, що нещодавно в Гонконзі у померанського шпіца виявили коронавірус. Цікаво, що у собаки зовсім відсутні симптоми захворювання, але її все ж помістили на карантин для подальших обстежень.

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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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