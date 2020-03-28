В Умані на коронавірус захворіли 6-місячна дитина і студенти з Туркменістану
В місті Умані підтвердили 4 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед хворих виявилася 6-місячна дитина.
Про нові випадки захворювання на коронавірус у своєму фейсбуці розповів мер Умані Олександр Цебрій.
Важливо У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла до 42
Маємо тривожні новини. До нашої інфекційної лікарні звернулися 6 осіб, у них були взяті аналізи і відправлені у місто Черкаси. Сьогодні у нас є 4 випадки заражених. В інших двох тести показали негативний результат,
– розповів Цебрій.
Серед хворих є і 6-місячна дитина. Напередодні мер Умані розповідав, що усі, в кого підозрюють коронавірус, є громадянами Туркменістану. В Умані вони навчалися у місцевому університеті.
Як пояснили самі хворі, вони раніше приймали у гостях громадян Туреччини, які мали ознаки застуди.
"Я вкотре хочу закликати уманьчан не панікувати, але й бути соціально відповідальними. Передовсім дотримуйтеся режиму карантину, піклуйтеся про людей похилого віку, про своїх батьків. Виконуйте усі вказівки і рекомендації лікарів, здоров'я вам", – наголосив міський голова.
Наразі в Умані вже 6 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Загалом у Черкаській області – 7 підтверджених випадків.
Олександр Цебрій про нові випадки коронавірусу в Умані: дивіться відео
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