В уряді розповіли, коли в Україні розпочнеться масове тестування на коронавірус

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що масове тестування громадян України на коронавірус можуть розпочати після того, як відновиться транспортне сполучення.

За словами Немчінова, поки що Україна не готова до впровадження масового тестування на коронавірус, про це він заявив в інтерв'ю PravdaTUT Lviv.

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Немчінов розповів, що Україна ще не готова до масового тестування на COVID-19, але теоретично його можуть впровадити після відкриття транспортного сполучення. За словами міністра, що поки що країні достатньо тих тестувань, які вона проводить.

Ми ще не готові до поголовного тестування. Ми, можливо, якщо будемо виходити на відкриття транспортного сполучення, будемо змушені на такі речі піти, але поступово. Поки в нас немає ще стовідсоткової заповненості так званих лікарень першої хвилі, Віктор (Віктор Ляшко – ред.) вважає, і я його підтримую, що ми поки можемо обходитися тим тестуванням, яке проводиться,

– сказав Немчінов.

Він додав, що поки що в країні поступово збільшується щоденна кількість тестувань на коронавірусну інфекцію. Відтак, міністр вважає, що у перших числах травня Україна проводитиме вже близько 10 тисяч тестувань на добу.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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