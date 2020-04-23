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В Ужгороді дві лікарні переповнені хворими на COVID-19: подробиці

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На Закарпатті хворими на COVID-19 переповнені 2 лікарні / Ілюстративне фото / Getty images

Вже дві із чотирьох, визначених для прийому хворих на коронавірус, лікарні є вщерть переповнені пацієнтами. Зараз нових інфікованих приймає Центр легеневих хвороб.

Спочатку заражених лікували в інфекційному медзакладі, згодом – в обласному хірургічному відділенні організували реанімацію для недужих. Втім, там зараз теж вже немає місць. Про це інформують "Новини Закарпаття".

Захист є, а медики хворіють На Закарпатті на COVID-19 захворіли понад 40 медиків: за останню добу +5

Загалом на Закарпатті було визначено 4 лікарні для прийому хворих на COVID-19. Інфікованих станом на 23 квітня звозять у третій такий медзаклад – Центр легеневих хвороб.

Так, 22 квітня, до Центру легеневих хвороб госпіталізували перших 7 пацієнтів із COVID-19 — 4 з Ужгорода та 3 з Мукачева.

Центр легеневих хвороб на карті Ужгорода:

Хворі – важкі, вони мають полісегментарну пневмонію. У багатьох є киснева нестача. Є й легші випадки, вони в іншому відділенні,
– розповіла лікар Закарпатської обласної лікарні Вікторія Михайлова.

Водночас, із захистом медиків від інфекції область поки справляється. Принаймні, у цьому переконує вище керівництво регіону. В Закарпатській ОДА кажуть, що поки засобами індивідуального захисту для медиків область забезпечена на 2 тижні.

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті? Там станом на 23 квітня відомо про 230 випадків інфікування. Померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 4 осіб. Ще 12 людей одужали.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Закарпаття Лікування
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