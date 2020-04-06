В Ужгороді понад 20 медиків відправили на самоізоляцію через контакт з хворими на COVID-19
17 медиків міської лікарні та 4 працівники міської поліклініки Ужгорода відправили на самоізоляцію після того, як у чотирьох хворих, які лікувалися у пульмонологічному відділенні міської лікарні, діагностували CОVID-19.
Про це на брифінгу повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.
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У пульмонологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні із діагнозом "пневмонія" проходили лікування четверо осіб, у яких згодом підтвердили CОVID-19. Хворих перевели в обласну інфекційну лікарню,
– повідомив Богдан Андріїв.
Серед хворих в обласній інфекційній лікарні – ужгородський диякон 1992 року народження та його батьки. Дружина диякона з піврічною дитиною перебувають на лікуванні вдома. Як повідомив мер, в усіх ПЛР-тести підтвердили діагноз CОVID-19.
У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження. Встановлено шістьох контактних осіб, але у них не виявлено COVID-19. Зі слів диякона, у церкві він був востаннє 8 березня, а його мати приїхала з Києва, де була на лікуванні,
– розповів Богдан Андріїв.
Наразі в обласній інфекційні лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 11 пацієнтів.
За даними Закарпатської обласної держадміністрації, перша жінка, якій в області діагностували COVID-19 вилікувалась. Одна хвора, з підтвердженим діагнозом, яка перебувала у тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ), померла.
Загалом по Закарпатській області виявили 35 хворих на коронавірус.
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