В які дні потрібно займатися сексом, щоб народилася дівчинка або хлопчик

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Як визначити стать дитини
Як визначити стать дитини / pixabay.com

Спеціальних днів, коли виходять хлопчики або дівчатка, немає. Люди поки не знають, як спланувати стать дитини при природному зачатті.

Існує 2 популярних міфи про планування статі.

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1. Спланувати стать можна за спеціальними таблицями, що враховує вік матері, батька, місяць зачаття і т.д. Метод антинауковий і не повинен розглядатися серйозно.

2. Щоб вийшов хлопчик – потрібно завагітніти в день овуляції. Цей міф заснований на нібито наукової різниці між X- і Y-сперматозоїдами. Щоб зрозуміти, що з ним не так, доведеться згадати шкільну програму біології.

Яйцеклітини несуть тільки X-хромосоми, а сперматозоїди можуть бути як X, так і Y. Стать дитини залежить від того, який сперматозоїд запліднити яйцеклітину: X - дівчинка, Y - хлопчик.

Час заняття сексом не впливає на стать дитини
Час заняття сексом не впливає на стать дитини

У 1960 вчені вірили, що Y-сперматозоїди швидші, ніж X. А запліднює той, який першим добіжить до яйцеклітини. У момент овуляції яйцеклітина найдалі від входу в матку. Звідси пішов "метод зачаття хлопчиків": займатися сексом в момент овуляції, щоб у Y-сперматозоїдів було більше часу на обгін Х.

Однак в кінці XX століття з'ясували: X і Y сперматозоїди не відрізняються один від одного. А значить розраховувати на їхній змагальний дух не доводиться. А яйцеклітину запліднює зовсім не найшвидший. Вона оточена оболонкою, яку руйнують кілька тисяч сперматозоїдів, щоб дати дорогу одному щасливчику.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Вагітність і пологи Секс
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