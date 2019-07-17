В яких продуктах міститься "гормон сну"

Брак сну є дуже шкідливим, адже це знижує продуктивність та збільшує ризик розвитку таких захворювань, як артеріальна гіпертензія та цукровий діабет.

Сам мелатонін не присипляє, як снодійне, а дає мозку та тілу сигнал, що треба йти спати. Він також допомагає регулювати температуру тіла, кров'яний тиск і рівні інших гормонів.

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Мелатонін – що це? Це гормон, який повідомляє тілу, коли треба лягати у ліжко. Він також став популярною добавкою, особливо серед людей, які страждають від недосипання. Мелатонін часто називають "гормоном сну", адже високий рівень цієї речовини допомагає заснути. Позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує рівень гормону росту у чоловіків та є потужним антиоксидантом.

Де міститься мелатонін?

Окрім добавок, мелатонін можна знайти у деяких продуктах харчування.

Мелатонін міститься у готовому вигляді в таких продуктах:

- вишня та вишневий сік;

- грецькі горіхи;

- кукурудза;

- імбир;

- вівсяні пластівці;

- арахіс і арахісове масло;

- спаржа;

- банани;

- помідори;

- броколі та брюссельська капуста;

- гранат;

- полуниця;

- маслини та оливки;

- зелений і чорний чай;

- свіжа м'ята.

Побічна дія гормону сну

Від передозування мелатоніну можна отримати стан, який схожий на похмілля: дезорієнтація, на сон піде більше часу, ніж зазвичай, і наступну добу буде відчуття туманності в голові.

Мелатонін часто рекомендують як простий спосіб позбутися про джет лага (зміна часових поясів). Проте його все ж не варто приймати відразу після прильоту. Якщо ти точно не знаєш, де знаходилися твої внутрішній годинник і коли саме тобі потрібно вставати й засипати в іншій країні – ризикуєш збити все власне виробництво гормону в тілі.

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