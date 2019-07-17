В яких продуктах міститься "гормон сну"
Брак сну є дуже шкідливим, адже це знижує продуктивність та збільшує ризик розвитку таких захворювань, як артеріальна гіпертензія та цукровий діабет.
Сам мелатонін не присипляє, як снодійне, а дає мозку та тілу сигнал, що треба йти спати. Він також допомагає регулювати температуру тіла, кров'яний тиск і рівні інших гормонів.
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Де міститься мелатонін?
Окрім добавок, мелатонін можна знайти у деяких продуктах харчування.
Мелатонін міститься у готовому вигляді в таких продуктах:
- вишня та вишневий сік;
- грецькі горіхи;
- кукурудза;
- імбир;
- вівсяні пластівці;
- арахіс і арахісове масло;
- спаржа;
- банани;
- помідори;
- броколі та брюссельська капуста;
- гранат;
- полуниця;
- маслини та оливки;
- зелений і чорний чай;
- свіжа м'ята.
Побічна дія гормону сну
Від передозування мелатоніну можна отримати стан, який схожий на похмілля: дезорієнтація, на сон піде більше часу, ніж зазвичай, і наступну добу буде відчуття туманності в голові.
Мелатонін часто рекомендують як простий спосіб позбутися про джет лага (зміна часових поясів). Проте його все ж не варто приймати відразу після прильоту. Якщо ти точно не знаєш, де знаходилися твої внутрішній годинник і коли саме тобі потрібно вставати й засипати в іншій країні – ризикуєш збити все власне виробництво гормону в тілі.
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