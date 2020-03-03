В яких умовах перебуває українець, що захворів на коронавірус: фото

3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19 – захворів чоловік, який нещодавно повернувся з Італії. Нині пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня.

Інфекційне відділення – це окремий корпус, що розташований на території лікарні, повідомляє УНН.

До теми В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Відділення підготовлено в будь-який час розгорнути шпиталь на випадок виникнення або підозри інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення, – йдеться в описі відділення.

У відділенні запевняють, що можуть ізолювати хворих, адже у їх розпорядженні є палати напів боксового типу. Також є можливість проводити клініко-лабораторні дослідження.

До слова, нещодавно уряд виділив Чернівецькі області інфузомати, мішки Амбу, пульсоксиметри, два апарати для штучної вентиляції легень та 197 тисяч медичних масок. Їх мали розподілити між лікарнями ще минулого тижня.

Відомо, що у самій Чернівецькій області є 13 апаратів для штучної вентиляції легень, а ще 6 ремонтуються. Їх обіцяють швидко привести до ладу.

Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні: фото УНН

Що відомо про коронавірус в Україні?

3 березня результати аналізів підтвердили наявність коронавірусу в українця, який повернувся до Чернівців зі своєю дружиною з Італії. 29 лютого його госпіталізували з клінічними ознаками грипу – медпрацівники працювали у захисних костюмах. Нині стан хворого стабільний.

Дружина хворого перебуває у самоізоляції у власній квартирі. Оскільки у жінки відсутні симптоми, але вона в зоні ризику – з нею постійно контактує лікар. При появі симптомів жінку одразу госпіталізують та назначать необхідні аналізи.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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