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В яких умовах житимуть евакуйовані з Китаю: фото санаторію в Нових Санжарах

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Повернення українців з Уханя / Офіс Президента

Українців, яких евакуювали з Уханя, розмістять на 14 денний карантин у Нових Санжарах, що на Полтавщині. Літак авіакомпанії SkyUp 20 лютого сів в аеропорту "Бориспіль", після дозаправки він вирушив у Харків, а вже звідти – до санаторію МВС у Нових Санжарах.

Поліція та інші структури МВС забезпечать безпеку і спокій евакуйованим під час карантину, написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. 

Важливо! У Харкові літак з евакуйованими українцями з Уханя розмістять на ізольованій стоянці

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що евакуйовані перебуватимуть під особистою охороною, яка буде набагато серйознішою, ніж у самого глави держави. 

Санаторій, у якому розмістять евакуйованих з Китаю / Фото: Антон Геращенко

До останнього моменту не було відомо, де саме розмістять українців та іноземців, які прилетіли з Уханя. Ймовірно через те, що напередодні одразу у декількох містах України люди влаштували протести. Вони були проти того, аби евакуйованих розміщували на карантин у їхніх містах. 

Зверніть увагу! Чому не варто піддаватися паніці та чому українці з Уханя не становлять небезпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як реагують люди на евакуацію українців з Уханя:

  • У Нових Санжарах люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. Там почалися сутички поліції та місцевих жителів. Останні погрожують палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу.
  • У Винниках 19 лютого люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами.
  • Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.


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Автор: Альона Захарова
Теги: Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Сутички Протести Президент України Володимир Зеленський Поліція Китай Новини Харкова Новини України Здоров'я Лікування
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