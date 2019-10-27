В яких випадках синтетичний одяг корисний

Вважається, якщо є гроші – завжди краще робити вибір на користь натуральних тканин. Але це необов'язково.

Є кілька ситуацій, коли синтетичний одяг виявляється доречним.

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У дуже холодну погоду

Щоб запобігти переохолодженню та обмороження, фахівці радять вдягати кілька легких і вільних шарів одягу. При цьому першим з них в обов'язковому порядку має бути синтетична термобілизна. Синтетичні волокна хороші тим, що навіть ввібравши в себе вологу не допустять критичної тепловтрати.

Для спортивних тренувань

Синтетичні тканини швидко сохнуть, тому в них комфортніше. А бігунам на довгі дистанції настійно радять уникати бавовняних майок – синтетичні аналоги, підібрані точно за розміром, допоможуть запобігти натиранню сосків.



Синтетичний одяг допомагає не мерзнути

Правда, американська колегія дерматологів попереджає, що синтетичні костюми для художньої гімнастики або спортивних танців можуть стати причиною розвитку акне.

При пітливості

Існують хвороби, при яких людина багато пітніє: наприклад, гіпергідроз або гіпертиреоз. Людям з таким діагнозом лікарі нерідко радять відмовитися від синтетичних тканин. Рекомендація має сенс, проте все ж вони мають на увазі "золоту середину". Якщо піт викликає незручності, зверніть увагу на два аспекти: як швидко тканина вбирає вологу, і як швидко вона відводить її від поверхні вашої шкіри, дозволяючи випаруватися.

Повністю бавовняні шкарпетки успішно впораються з першим, але не другим. Поєднання натуральних волокон з синтетичними виконає обидва завдання, залишаючи шкіру сухою. Синтетичні тканини, які "дихають" – вже давно не міф, і незабаром можуть стати повноправним компонентом дерматологічної терапії.

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