В який період відносин люди найбільше ревниві

Американські психологи з'ясували, на якому етапі стосунків чоловіка і жінки найбільше ревнують один одного.

Дослідження опубліковане в журналі Journal of Relationships Research.

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До вибірки потрапили 92 чоловіки та 254 жінки від 18 до 64 років з різним досвідом відносин. Виявилося, що люди без пари відносяться до дружби з людиною протилежної статі позитивно: вони не проти самі подружитися з ким-небудь або зустрічатися з партнером, у якого є найкращий друг протилежної статі.



Люди найревнивіші після заручин

Люди в стосунках, а також в шлюбі поставилися до такої дружбу терпимо. Найбільш ревнивими виявилися пари після заручин.

Психологи відзначають, що це перехідний етап на шляху до шлюбу, і в цей період чоловіки й жінки прагнуть уберегти пару від третіх осіб, навіть від кращих друзів. Крім того, підготовка до весілля – великий стрес і випробування для пари.

Висновок: люди найбільше ревниві після заручин. Тому що в цей період люди тільки звикають до нового статусу відносин.

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