В якому стані потерпілі внаслідок сутичок в Нових Санжарах

П'ятеро правоохоронців, що постраждали в результаті зіткнень з учасниками акцій протестів у Нових Санжарах, перебувають у лікарні.

Чотирьох правоохоронців і місцевий мешканець, які постраждали через зіткнення, відпустили додому після надання медичної допомоги, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу допомогу в лікарні й відпустили додому. Ще п'ятеро перебувають на стаціонарному лікуванні й потребують додатковому обстеженні. Окремі правоохоронці постраждали в результаті попадання каміння в голову. Крім того, до медиків звернулася одна цивільна особа. Лікарі констатували легкі тілесні ушкодження, надали медичну допомогу та відпустили додому,

– йдеться в повідомлені.



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Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео

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