В якому стані потерпілі внаслідок сутичок в Нових Санжарах
П'ятеро правоохоронців, що постраждали в результаті зіткнень з учасниками акцій протестів у Нових Санжарах, перебувають у лікарні.
Чотирьох правоохоронців і місцевий мешканець, які постраждали через зіткнення, відпустили додому після надання медичної допомоги, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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Під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу допомогу в лікарні й відпустили додому. Ще п'ятеро перебувають на стаціонарному лікуванні й потребують додатковому обстеженні. Окремі правоохоронці постраждали в результаті попадання каміння в голову. Крім того, до медиків звернулася одна цивільна особа. Лікарі констатували легкі тілесні ушкодження, надали медичну допомогу та відпустили додому,
– йдеться в повідомлені.
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Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео
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