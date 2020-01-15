В якому віці людина відчуває себе найбільш нещасною

Британський вчений з Дартмутського коледжу Девід Бланчфлауер переконує, що "вік страждань" настає у 47,2 роки – час, коли людина почувається найбільш нещасливою у житті і матеріальне благополуччя на це не впливає.

Як проходило дослідження

Дослідник проаналізував інформацію, що було отримано за допомогою щорічних опитувань, респондентів до 70 років з 132 країн. Результати були опубліковані на сайті Національного бюро економічних досліджень США.

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На думку Девіда Бланчфлауера, в усіх країнах існує "крива нещастя" – однакова і нагадує букву U. В середньому пік незадоволеності життям припадав на 47,2 року у країнах з найбільшим розвитком економіки, а у країнах, що розвиваються, – 48,2. "Траєкторія кривої однакова в країнах, де середня заробітна плата висока, і де низька; де люди прагнуть жити довше, і там, де ні", – пише Бланчфлауер.

Що впливає на відчуття нещастя для людини

Серед досліджених параметрів "віку страждань" були фобії, депресія, стрес, самотність, тривога, паніка, невпевненість у собі, пригніченість, неспокійний сон, нездатність подолати труднощі, напруження, відчуття невезіння, обділеності і самоприниження. За словами дослідника, причинами кризи середнього віку можуть бути фінансові кризи, зростання глобалізації, а також розрив соціальних стосунків, особливо на це впливає розлучення.



На відчуття щастя людини впливають відносини, робота, рівень освіти і суспільство / Unsplash

Що найбільше приносить щастя

"Одруження приносить більше щастя, ніж самотність, і особливо більше, ніж розлука", – заявив вчений.

Дослідження продемонструвало, що на відчуття щастя впливають суспільство, рівень освіти, сімейний стан і наявність роботи.

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