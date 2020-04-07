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В Японії 18 медиків-стажистів заразилися коронавірусом на влаштованій вечірці

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В Японії 18 медиків-стажерів влаштували вечірку і заразилися коронавірусом / Getty Images

В Японії у 18 лікарів-стажистів лікарні університету Кейо підтвердили коронавірус. Напередодні вони стали учасниками вечірки.

Про це повідомило видання The Japan Times. На вечірці було близько 40 медиків-стажистів.

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31 березня в одного з лікарів-стажистів підтвердили коронавірус. Згодом було виявлено ще 17 інфікованих.

"Це нестерпний вчинок з боку людей, що займаються медичним обслуговуванням, які повинні захищати пацієнтів. Я приношу свої глибокі вибачення", – сказав глава лікарні Юко Кітагава.

Станом на 7 квітня, в Японії підтвердили 3 906 випадків зараження коронавірусом, з яких 92 – летальні. Крім того, 592 пацієнти одужали.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Японія Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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