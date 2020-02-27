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В Японії планують закрити всі школи через коронавірус

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В Японії планують закрити всі школи через коронавірус / Getty Images

Влада Японії вимагає закриття всіх шкіл у країні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, пише NHK.

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Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе звернувся до керівництва шкільних установ з проханням почати весняні канікули в цьому році раніше, з 2 березня. Закінчуються канікули на початку квітня.

"У кожному регіоні були зроблені зусилля для запобігання поширенню інфекції серед дітей, і ці одна або два тижні будуть надзвичайно критичним періодом", – повідомив Сіндзо Абе.

Наразі в Японії кількість хворих перевищує 200 осіб. Крім того, в однієї з жінок вдруге виявили коронавірус після першого одужання. 

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

  • Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.
  • Вірус поширюється у Європі. Нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі – там зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
  • За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.
  • Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 2 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".

факти про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Японія Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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