В Японії виписали з лікарні найменше немовля в історії

Хлопчик з'явився на на 24 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину.

Після народження малюк важив лише 268 грамів – це вдесятеро менше, ніж нормальна вага немовляти, зазначили у BBC.

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Хлопчика помістили в реанімаційне відділення для новонароджених, де він провів понад п'ять місяців.



Малюк у віці п'яти днів

За цей час вага хлопчика збільшилася до 3,24 кілограма. Тепер життю маляти вже нічого не загрожує, тож лікарі відпустили його з матір'ю додому.

Я дуже щаслива, що він так виріс. Адже вже не була певна, чи йому вдасться вижити,

– прокоментувала мати.

Науковці з університету Кейо в Токіо зазначили, що це – перший випадок в історії, коли медикам вдалося врятувати настільки маленьке немовля. Відомо лише про 23 випадки у світі, коли новонароджені, що важили менше, ніж 300 грамів, змогли вижити. Серед них – 4 хлопчиків та 19 дівчат.

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