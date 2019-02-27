В Японії виписали з лікарні найменше немовля в історії

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Хлопчик народився у серпні 2018 року
Хлопчик народився у серпні 2018 року / bbc.com

Хлопчик з'явився на на 24 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину.

Після народження малюк важив лише 268 грамів – це вдесятеро менше, ніж нормальна вага немовляти, зазначили у BBC.

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Хлопчика помістили в реанімаційне відділення для новонароджених, де він провів понад п'ять місяців. 

Найменше немовля в історії
Малюк у віці п'яти днів

За цей час вага хлопчика збільшилася до 3,24 кілограма. Тепер життю маляти вже нічого не загрожує, тож лікарі відпустили його з матір'ю додому.

Я дуже щаслива, що він так виріс. Адже вже не була певна, чи йому вдасться вижити,
– прокоментувала мати.

Науковці з університету Кейо в Токіо зазначили, що це – перший випадок в історії, коли медикам вдалося врятувати настільки маленьке немовля. Відомо лише про 23 випадки у світі, коли новонароджені, що важили менше, ніж 300 грамів, змогли вижити. Серед них – 4 хлопчиків та 19 дівчат.

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Пологи Діти Японія
Джерело: 24 Канал
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