В японському океанаріумі вугрі почали забувати людей: їм будуть влаштовувати відеочати

Японський океанаріум у Tokyo Skytree закрили на карантин на початку березня. Це призвело до несподіваних наслідків – садові вугрі почали забувати, як виглядають люди.

Керівництво океанаріуму боїться, що через це вугрі побачать в людях загрозу і будуть ховатися від відвідувачів океанаріуму, як тільки вони знову з'являться. А це значить, відвідувачі не зможуть на них подивитися – та й відстежувати стан здоров'я вугрів буде набагато складніше, пише The Guardian.

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В океанаріумі вирішили діяти негайно і попросили всіх небайдужих зателефонувати за FaceTime на айфони та айпади, які встановили навпроти акваріума з вуграми.

Людям, які захочуть зателефонувати, потрібно показати свої обличчя, помахати руками і трохи поговорити (але ні в якому разі не підвищувати голос, вугрі цього не люблять). Відеочати запланували на 3 – 5 травня.

За хештегом #PleaseRememberHumans (#БудьласкаНеЗабувайтеЛюдей) можна знайти повідомлення з підтримкою одиноких вугрів.

Що відомо про коронавірус у Японії

Станом на 1 травня в Японії підтвердили понад 14 тисяч випадків коронавірусної інфекції, з яких лише 430 закінчилися летально.

Незначне зростання інфікованих у країні розпочалось ще на початку лютого, проте влада успішно зупинила першу хвилю коронавірусу.

Однак вже у квітні у Японії зафіксували новий спалах COVID-19.

Перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік вдарить по економіці Японії.

Загалом втрати Японії перевищать 5,8 мільярда доларів.

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