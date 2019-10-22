В Європарламенті стурбовані згортанням медреформи

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Згортання медреформи
Згортання медреформи / unsplash.com

Медична реформа ексочільниці МОЗ Уляни Супрун створила прозору та не корумповану систему. А нове керівництво міністерства хоче це зупинити.

Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна – ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". 

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Депутатка наголосила, на успішності медреформи та важливості її продовження. 

 
Віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна – ЄС" Віола фон Крамон-Таубадель
“Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння”.

За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи.

І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою – не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,
– зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.

Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Який передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Медична реформа Зоряна Скалецька Уляна Супрун Європарламент
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