В Європарламенті стурбовані згортанням медреформи

Медична реформа ексочільниці МОЗ Уляни Супрун створила прозору та не корумповану систему. А нове керівництво міністерства хоче це зупинити.

Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна – ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Депутатка наголосила, на успішності медреформи та важливості її продовження.

Віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна – ЄС" Віола фон Крамон-Таубадель “Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння”.

За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи.

І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою – не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,

– зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.

Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Який передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

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