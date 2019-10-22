В Європарламенті стурбовані згортанням медреформи
Медична реформа ексочільниці МОЗ Уляни Супрун створила прозору та не корумповану систему. А нове керівництво міністерства хоче це зупинити.
Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна – ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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Депутатка наголосила, на успішності медреформи та важливості її продовження.
За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи.
І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою – не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,
– зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.
Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Який передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.
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