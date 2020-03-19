В Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом
В Житомирі підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу Covid-19, який розповсюдився з китайського міста Ухань.
Про це заявив мер міста Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в фейсбуці.
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Пацієнт – це житомирянин, 56 років, був закордоном в Австрії. За словами мера, його стан є стабільним.
"Перший підтверджений випадок в Житомирі", – написав Сухомлин.
Додамо, що раніше був зафіксований випадок зараження коронавірусом в Житомирській області. Всього в Україні – 17 випадків.
В яких областях України зафіксували коронавірус:
- У Чернівецькій області – 10;
- У Київській області – 2;
- У Києві – 2;
- У Житомирській області – 1;
- У Донецькій області – 1;
- У Житомирі – 1.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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