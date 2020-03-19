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В Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

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В Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусу / Фото з відкритих джерел

В Житомирі підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу Covid-19, який розповсюдився з китайського міста Ухань.

Про це заявив мер міста Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в фейсбуці.

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Пацієнт – це житомирянин, 56 років, був закордоном в Австрії. За словами мера, його стан є стабільним.

"Перший підтверджений випадок в Житомирі", – написав Сухомлин.

Додамо, що раніше був зафіксований випадок зараження коронавірусом в Житомирській області. Всього в Україні – 17 випадків.

В яких областях України зафіксували коронавірус:

  • У Чернівецькій області – 10;
  • У Київській області – 2;
  • У Києві – 2;
  • У Житомирській області – 1;
  • У Донецькій області – 1;
  • У Житомирі – 1.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Дивіться пряме включення на 24 каналі з мером Житомира Сергієм Сухомлином:

 

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Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Новини Житомира Здорове життя
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