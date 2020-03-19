В Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

В Житомирі підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу Covid-19, який розповсюдився з китайського міста Ухань.

Про це заявив мер міста Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в фейсбуці.

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Пацієнт – це житомирянин, 56 років, був закордоном в Австрії. За словами мера, його стан є стабільним.

"Перший підтверджений випадок в Житомирі", – написав Сухомлин.

Додамо, що раніше був зафіксований випадок зараження коронавірусом в Житомирській області. Всього в Україні – 17 випадків.

В яких областях України зафіксували коронавірус:

У Чернівецькій області – 10;

У Київській області – 2;

У Києві – 2;

У Житомирській області – 1;

У Донецькій області – 1;

У Житомирі – 1.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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