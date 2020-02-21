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"В жодній країні світу такого не було", – Ляшко про реакцію населення в Нових Санжарах

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Заступник міністерки Охорони Здоров'я Віктор Ляшко розповів, що такої реакції на повернення земляків не було в жодній країні, які проводили евакуацію. Та пояснив, чому евакуйованих поселили в заклад готельного типу.

Під час засідання Полтавської області Віктор Ляшко розповів про "болючі питання" поселення евакуйованих в "Нові Санжари". 

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За словами Віктора Ляшка, уряд робить все можливе, щоб захистити здоров'я і безпеку українців, які проживають на території України і які знаходяться за її межами. Ми не можемо залишати українців, які у свій час залишили межі України, а тепер перебувають в біді.

Чому разом з українцями евакуювали іноземців

Евакуації в нашій країні відбуваються досить часть, але вперше з часів незалежності, Україна стикнулась з питанням необхідності і доцільності провести евакуацію з території зони карантину, це не легко.

Перед тим, як прийняти таке рішення, Україна оцінила досвід 17 країн світу, які евакуювали своїх громадян. В тому числі деякі країни проводили евакуацію наших громадян, тому ми не могли відмовити й рекомендували звернутися до нас і брали на борт іноземців, це питання дипломатії. 

 
Віктор Ляшко
“Те що відбувається в нашій країні зараз, викликає як мінімум подив. Так зустрічати українців, які повертаються додому, я думаю, такої картинки як у нас, в жодної країні світу не було. Чи є в тому провина уряду, МОЗ, місцевої влади, чому так відбувається? Думаю, ми ще це будемо оцінювати і приймати управлінські рішення”.

Чи повинні заклади в яких розміщуються повністю здорові люди, без наявних симптомів, бути інфекційними – ні, додав Ляшко та пояснив, що карантин це оточення і здорових і хворих. 

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Вийти з карантину можна трьома шляхами:

  • дочекатися завершення карантину;
  • отримати лікування, в разі хвороби;
  • висловити бажання вийти з карантину шляхом обсервації. Тобто, ти перебуваєш в обсервації/ізоляції термін, який характерній певній хворобі, у випадку коронавірусу, інкубаційний період – 14 днів. Відтак, заклад повинен бути готельного типу зі стандартними умовами перебування.

Ймовірність передачі вірусу через каналізації

За словами Ляшка, в закладі "Нові Санжари" є можливість проводити додатково знезараження стічних вод, є резервуар в який додаються засоби для дезінфекції, які будуть знезаражувати стічні води.

Ляшко наголосив, що все ж хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і питання щодо можливості передачі збудника через фекально-оральний шлях – не зафіксовано, ВООЗ не рекомендує цього робити, але ми це передбачили і зробили.

В Україні побудують госпіталь, якщо вірус зафіксують в країні

Так, в Україні буде будуватися госпіталь на випадок появи емерджентних, тобто невідомих інфекцій, але це питання не одно місяця і не одного тижня.

 
Віктор Ляшко
“Коли ми говоримо про те, що Китай розгортає госпіталь за шість днів, в нас також є ці можливості. Ми зробимо такий госпіталь на випадок, якщо буде поява хворих на коронавірус. Зараз я особисто спілкуюся з приватними бізнесовими структурами, які роблять модульні каркаси для міністерства оборони. Буде розгорнутий мобільний госпіталь Надзвичайних ситуацій у випадку, якщо в Україну зайде вірус. Це питання реагування”.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Головне про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
  • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Полтави Коронавірус 2020 Нові Санжари Здоров'я Лікування Лікарня Інфографіка МЗС України Здорове життя
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