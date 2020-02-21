"В жодній країні світу такого не було", – Ляшко про реакцію населення в Нових Санжарах

Заступник міністерки Охорони Здоров'я Віктор Ляшко розповів, що такої реакції на повернення земляків не було в жодній країні, які проводили евакуацію. Та пояснив, чому евакуйованих поселили в заклад готельного типу.

Під час засідання Полтавської області Віктор Ляшко розповів про "болючі питання" поселення евакуйованих в "Нові Санжари".

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За словами Віктора Ляшка, уряд робить все можливе, щоб захистити здоров'я і безпеку українців, які проживають на території України і які знаходяться за її межами. Ми не можемо залишати українців, які у свій час залишили межі України, а тепер перебувають в біді.

Чому разом з українцями евакуювали іноземців

Евакуації в нашій країні відбуваються досить часть, але вперше з часів незалежності, Україна стикнулась з питанням необхідності і доцільності провести евакуацію з території зони карантину, це не легко.

Перед тим, як прийняти таке рішення, Україна оцінила досвід 17 країн світу, які евакуювали своїх громадян. В тому числі деякі країни проводили евакуацію наших громадян, тому ми не могли відмовити й рекомендували звернутися до нас і брали на борт іноземців, це питання дипломатії.

Віктор Ляшко “Те що відбувається в нашій країні зараз, викликає як мінімум подив. Так зустрічати українців, які повертаються додому, я думаю, такої картинки як у нас, в жодної країні світу не було. Чи є в тому провина уряду, МОЗ, місцевої влади, чому так відбувається? Думаю, ми ще це будемо оцінювати і приймати управлінські рішення”.

Чи повинні заклади в яких розміщуються повністю здорові люди, без наявних симптомів, бути інфекційними – ні, додав Ляшко та пояснив, що карантин це оточення і здорових і хворих.

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Вийти з карантину можна трьома шляхами:

дочекатися завершення карантину;

отримати лікування, в разі хвороби;

висловити бажання вийти з карантину шляхом обсервації. Тобто, ти перебуваєш в обсервації/ізоляції термін, який характерній певній хворобі, у випадку коронавірусу, інкубаційний період – 14 днів. Відтак, заклад повинен бути готельного типу зі стандартними умовами перебування.

Ймовірність передачі вірусу через каналізації

За словами Ляшка, в закладі "Нові Санжари" є можливість проводити додатково знезараження стічних вод, є резервуар в який додаються засоби для дезінфекції, які будуть знезаражувати стічні води.

Ляшко наголосив, що все ж хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і питання щодо можливості передачі збудника через фекально-оральний шлях – не зафіксовано, ВООЗ не рекомендує цього робити, але ми це передбачили і зробили.

В Україні побудують госпіталь, якщо вірус зафіксують в країні

Так, в Україні буде будуватися госпіталь на випадок появи емерджентних, тобто невідомих інфекцій, але це питання не одно місяця і не одного тижня.

Віктор Ляшко “Коли ми говоримо про те, що Китай розгортає госпіталь за шість днів, в нас також є ці можливості. Ми зробимо такий госпіталь на випадок, якщо буде поява хворих на коронавірус. Зараз я особисто спілкуюся з приватними бізнесовими структурами, які роблять модульні каркаси для міністерства оборони. Буде розгорнутий мобільний госпіталь Надзвичайних ситуацій у випадку, якщо в Україну зайде вірус. Це питання реагування”.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Головне про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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