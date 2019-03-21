Вагітність після 45 років: чому це небезпечно

Чимало жінок сьогодні вирішують відкласти народження дитини до більш пізнього віку. Проте, така загальносвітова тенденція має певні небезпеки. Якщо жінка зважується на пологи після 45 років, то має пам'ятати, що ризик викидня становить більше 50%.

За останні роки значно збільшилася кількість жінок, які спочатку хочуть побудувати кар'єру, а вже пізніше народжувати дітей, пише MedikForum.

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Так, середньостатистичний вік пологів у Великобританії на 5 років вище, ніж він був 40 років тому. У Норвегії взагалі частіше народжують жінки старше 40, ніж 20-річні. Україну також зачепила ця тенденція, а жінки все частіше народжують у 27-30 років. Однак пізні пологи тягнуть певні небезпеки і ускладнення.

Вчені провели дослідження, у якому взяли участь 420 тисяч жінок, що завагітніли з 2009 по 2013 роки. За статистикою, майже кожна восьма вагітність закінчується викиднем. Зазвичай він стається на терміні до 12 тижнів.

Найнижчий коефіцієнт викиднів у жінок вікової групи від 25 до 29 років - він становить всього 10%. Для жінок від 30 до 34 років цей коефіцієнт зростає до 11%, а у віковій групі від 35 до 39 – до 17%. Ризик викиднів у жінок від 40 до 44 років збільшується до 32%. Якщо ж пологи очікуються після 45 років, то ймовірність втратити дитину становить вже 54%. Тобто це частіше, ніж кожен другий раз.

Окрім того, дослідники виявили ще одну небезпеку – рецедив викидня.Якщо жінка вже один раз втрачала дитину, то ймовірність повторного випадку збільшується на 50%. Після двох викиднів ризик третього подвоюється, а після трьох викиднів підряд ймовірність четвертого виростає в чотири рази.

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