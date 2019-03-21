Вагітність після 45 років: чому це небезпечно

1206 Читать новость на русском
Вагітність після 45 підвищує ризик викидня до 54%
Вагітність після 45 підвищує ризик викидня до 54% / Фото з відкритих джерел

Чимало жінок сьогодні вирішують відкласти народження дитини до більш пізнього віку. Проте, така загальносвітова тенденція має певні небезпеки. Якщо жінка зважується на пологи після 45 років, то має пам'ятати, що ризик викидня становить більше 50%.

За останні роки значно збільшилася кількість жінок, які спочатку хочуть побудувати кар'єру, а вже пізніше народжувати дітей, пише MedikForum

Читайте також: Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів

Так, середньостатистичний вік пологів у Великобританії на 5 років вище, ніж він був 40 років тому. У Норвегії взагалі частіше народжують жінки старше 40, ніж 20-річні. Україну також зачепила ця тенденція, а жінки все частіше народжують у 27-30 років. Однак пізні пологи тягнуть певні небезпеки і ускладнення.

Вчені провели дослідження, у якому взяли участь 420 тисяч жінок, що завагітніли з 2009 по 2013 роки. За статистикою, майже кожна восьма вагітність закінчується викиднем. Зазвичай він стається на терміні до 12 тижнів.

via GIPHY

Найнижчий коефіцієнт викиднів у жінок вікової групи від 25 до 29 років - він становить всього 10%. Для жінок від 30 до 34 років цей коефіцієнт зростає до 11%, а у віковій групі від 35 до 39 – до 17%. Ризик викиднів у жінок від 40 до 44 років збільшується до 32%. Якщо ж пологи очікуються після 45 років, то ймовірність втратити дитину становить вже 54%. Тобто це частіше, ніж кожен другий раз. 

Окрім того, дослідники виявили ще одну небезпеку – рецедив викидня.Якщо жінка вже один раз втрачала дитину, то ймовірність повторного випадку збільшується на 50%. Після двох викиднів ризик третього подвоюється, а після трьох викиднів підряд ймовірність четвертого виростає в чотири рази.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
сьогодні
2978
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
сьогодні 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 2978
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
сьогодні 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 899
Популярні дієти, які вбивають наш організм
сьогодні 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 764
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102041
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
19 березня 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 6782
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук