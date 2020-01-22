Чи можна мати дітей після хіміотерапії: відповідь онколога

Онколог Євгенія Харченко розповіла, чи можливе збереження фертильності під час хіміотерапії. Для цього прогноз захворювання повинен бути досить сприятливим.

Збереження фертильності під час хіміотерапії, як правило, обговорюють з пацієнтками молодше 35 років, пише лікар-онколог Євгенія Харченко.

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"Прогноз при IV стадії раку шлунка або підшлункової залози вкрай несприятливий. У таких випадках мова йде виключно про продовження життя, але ніяк не про перспективи дітонародження, адже 5-річна виживаність таких пацієнтів менше ніж 5%. Зовсім інша ситуація з раком молочної залози і лімфомою Ходжкіна, наприклад", – пояснила Харченко.

Відтак хіміотерапевт має спершу спитати пацієнтку, чи не планує вона вагітність. Якщо відповідь позитивна, жінці має бути запропонована процедура збереження фертильності. Також, за словами онколога, багато що залежить від необхідних термінів початку терапії.

Це важливо тому, що деякі ліки, які застосовуються під час хіміотерапії, руйнують яйцеклітини. Це може стати причиною безпліддя після лікування.

Що відомо про фертильність після хіміотерапії?

– Ризик настання безпліддя залежить від застосовуваних ліків, їхнього дозування і віку пацієнтки на момент лікування.

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– Втрата яйцеклітин в яєчниках в результаті хіміотерапії може "зістарити" яєчники, при цьому шанс завагітніти знижується так само, як це відбувається при природному старінні.

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– Деякі жінки під час хіміотерапії втрачають так багато яйцеклітин, що стають безплідними, і у них починається менопауза відразу ж після лікування.

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– В інших жінок менструальні цикли триватимуть, але безпліддя і менопауза можуть наступити раніше, що скорочує період часу, протягом якого жінка може завагітніти.⠀

Як зберегти репродуктивні функції?

замороження яйцеклітин або ембріонів;

замороження тканини яєчника;

пригнічення функції яєчників.

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