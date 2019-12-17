Вакансія дня: тестувальник інноваційної секс-іграшки

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Тестування секс-іграшки / anywellmag.com

Компанія WOW Tech Group пропонує займатися сексом заради науки та оголошує конкурс на вакансію для тестування секс-іграшок.

Німецька компанія поставляє секс-іграшки у понад 60 країн світу, пише Anywell. Нині компанія шукає фокус-групу для тестування секс-іграшок.

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Достатньо заповнити анкету

Організація оголосила набір добровольців у команду "Masturba TEAM". Загалом учасників буде тисяча чоловіків і жінок з різних країн Європи.

Для того, щоб стати добровольцем, треба заповнити анкету на офіційному сайті. Якщо компанія вибере вас, продукт відправлять вам поштою.

А тоді, все що від вас вимагатимуть – просто користуватися секс-іграшкою та залишити відгук на неї.


Пропонують тестувати як продукцію для жінок, так і чоловіків/Фото: wowtechusertesting

Іграшку залишать вам як нагороду за вашу працю.

У нас на меті – розробка продуктів, які задовольнятимуть потреби й бажання клієнтів,
– зазначив Йохан Риф, очільник відділу сексуального розвитку.

Продукти, які треба буде тестувати є якісними та інноваційними та стильними на вигляд.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Секс
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