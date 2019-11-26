Вакцин в Україні вистачить на всіх, – Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України розпочав інформаційну кампанію про користь вакцинації.

Також керівник уряду на своїй сторінці у Facebook сказав, що сам зробив щеплення від дифтерії, адже це необхідно для того, аби жити безпечно.

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Олексій Гончарук зазначив, що громадяни України йдуть робити щеплення тоді, коли у країні починається спалах хвороби, але на його думку – все повинно бути навпаки. Адже щеплення призначені не для того, щоб гасити спалахи захворювання, а щоб запобігати їм.

Також він додав, що з року в рік про щеплення поширюють купу міфів, мовляв, то це небезпечно, то закуплено недостатньо вакцин. Він запевнив, що це все брехня, і вакцин вистачає на всіх, адже вже третій рік поспіль в кожний регіон країни вчасно закуповується достатня кількість вакцин для проведення календарних щеплень.

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Разом з тим, прем'єр-міністр вказав на проблему неналежного зберігання вакцин. Адже в деяких містах існують суттєві проблеми з обладнанням – востаннє холодильні камери для зберігання закуповувались ще до 2000 року.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук долучив головам ОДА:

провести аудит умов та належного стану зберігання вакцин у своїх областях та прозвітувати про результати Міністерству охорони здоров'я;

почати найширшу інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації серед населення;

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук про вакцинацію

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