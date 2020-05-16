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Вакцина проти COVID-19 може бути безкоштовною, – Трамп

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Вакцина від COVID-19 може бути безкоштовною, – Трамп
Вакцина від COVID-19 / Unsplash

Станом на 16 травня вакцини проти коронавірусної інфекції немає. Однак кращі науковці з усього світу працюють над її виготовленням. Очільник США Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість зробити вакцину проти коронавірусу безкоштовною.

Однак точної відповіді щодо вартості майбутньої вакцини Трамп так і не дав. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі

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Раніше Трамп говорив, що Штати працюють над створенням вакцини від COVID-19 спільно з фахівцями з Індії. За його оцінками, вона буде готова і підготовлена до поширення до кінця 2020 року.

Насправді ми вивчаємо це,
– відповів Трамп на запитання, чи буде вакцина безкоштовною.

Як людству перемогти коронавірус

За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, масовий карантин може допомогти захистити медичні заклади від перевантаження. Однак остаточно перемогти коронавірус людству допоможе природний імунітет, або ж поява дієвої вакцини, що буде у широкому доступі.

Доведеться зберегти заходи контролю з різною мірою до тієї пори, поки не відбудуться одна з двох подій: або поки не з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або поки не буде широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет. Це єдині два виходи,
– пояснив Леунг.

На його думку, всім країнам доведеться пройти через "кілька циклів" загострення й ослаблення обмежень, перш ніж з'явиться реальне рішення.

Що відомо про розробку вакцини против COVID-19

  • Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу. Кожна компанія хоче бути першою, адже це величезні гроші.
  • Експерти стверджують, що швидше ніж за рік вакцину чекати не варто.
  • Лунають і думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує.
  • Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у Сполучених Штатах.
  • Італійська вакцина проти COVID-19 вперше в історії нейтралізувала вірус в клітинах людини.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Імунітет Гроші Дональд Трамп Новини США Вакцинація Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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