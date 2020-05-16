Вакцина проти COVID-19 може бути безкоштовною, – Трамп

Станом на 16 травня вакцини проти коронавірусної інфекції немає. Однак кращі науковці з усього світу працюють над її виготовленням. Очільник США Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість зробити вакцину проти коронавірусу безкоштовною.

Однак точної відповіді щодо вартості майбутньої вакцини Трамп так і не дав. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

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Раніше Трамп говорив, що Штати працюють над створенням вакцини від COVID-19 спільно з фахівцями з Індії. За його оцінками, вона буде готова і підготовлена до поширення до кінця 2020 року.

Насправді ми вивчаємо це,

– відповів Трамп на запитання, чи буде вакцина безкоштовною.

LIVE: POTUS Delivers Remarks on Vaccine Development https://t.co/ktpk4urgB1 — The White House (@WhiteHouse) May 15, 2020

Як людству перемогти коронавірус

За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, масовий карантин може допомогти захистити медичні заклади від перевантаження. Однак остаточно перемогти коронавірус людству допоможе природний імунітет, або ж поява дієвої вакцини, що буде у широкому доступі.

Доведеться зберегти заходи контролю з різною мірою до тієї пори, поки не відбудуться одна з двох подій: або поки не з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або поки не буде широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет. Це єдині два виходи,

– пояснив Леунг.

На його думку, всім країнам доведеться пройти через "кілька циклів" загострення й ослаблення обмежень, перш ніж з'явиться реальне рішення.

Що відомо про розробку вакцини против COVID-19

Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу. Кожна компанія хоче бути першою, адже це величезні гроші.

Експерти стверджують, що швидше ніж за рік вакцину чекати не варто.

Лунають і думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує.

Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у Сполучених Штатах.

Італійська вакцина проти COVID-19 вперше в історії нейтралізувала вірус в клітинах людини.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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