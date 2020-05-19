Вакцина проти COVID-19: на якому етапі розробка та коли почнуть вакцинацію населення

Коронавірус став глобальною проблемою людства. Попри те, що COVID-19 вже пів року продовжує забирати тисячі життів людей по всьому світу, ефективних ліків чи вакцини проти хвороби немає.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Чому виникають труднощі з розробкою вакцини та на якому етапі дослідження наразі. Чому вакцина проти коронавірусу може ніколи не з’явиться та яку ціну можуть заплатити люди в такому разі.

Не залишилось жодної країни, яку б хвороба не зачепила, кількість інфікованих становить майже 5 мільйонів, померли від ускладнень коронавірусної хвороби понад 315 тисяч людей. І поки вакцини проти COVID-19 не винайдуть – цифри зростатимуть.

Читайте також:

Чому вакцина потрібна та що не так з колективним імунітетом

Є твердження, що для того аби побороти коронавірусну хворобу, у людства повинен сформуватися колективний імунітет, а для цього начебто 90% населення повинне заразитися інфекцією та побороти її.

Але правда в тому, що наразі немає доказів того, що після одужання у людини формується імунітет. Всесвітня організація здоров'я цього наразі не підтвердила, а навпаки просить керівництва держав утриматись від подібних висновків, не скасовувати карантинні обмеження та не вводити так звані паспорти здоров’я, які хочуть видавати людям, що одужали від COVID-19.

Колективний імунітет – це дійсно єдиний шлях побороти COVID-19, але формується він лише при масовій вакцинації.



Чи можливий колективний імунітет до коронавірусу / Фото Unsplash

Наразі в кожній країні на COVID-19 перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.

Колективний імунітет – що це? Колективний імунітет – це імунітет до інфекцій, який виникає в групи людей і дозволяє зупинити поширення хвороб та досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.

Важливо! Єдиний шанс побороти COVID-19 – вакцина

Чому досі немає вакцини проти коронавірусної хвороби

Розробка вакцини – тривалий процес, який може займати десятиліття. Іноді епідемія захворювання, від якого створюється вакцина, закінчується раніше, ніж вона з'являється.

Перш, ніж почати розробку вакцини, вченим потрібно отримати максимальну кількість даних про її збудника. Після того, як вакцина створена, вчені проводять доклінічні випробування. У них бере участь дуже невелика кількість добровольців, а головне завдання цього етапу – окреслити ймовірні проблеми з безпекою вакцини, а також визначити дозу, яку отримають учасники наступних етапів випробувань.



Етапи створення вакцини / Фото Unsplash

Якщо всі етапи пройшли успішно, автори вакцини подають заявку на її схвалення для широкого застосування. Весь процес, від початку розробки до схвалення, в середньому триває п'ять-десять років. Але не у випадку з COVID-19, тут вакцина потрібна якомога швидше.

Саме тому, світові лідері, провідні вчені, взяли зобов'язання щодо прискорення розробки і виробництва нових вакцин, для того, аби в людства була надія на поборення COVID-19.

Зупинити COVID-19 нам допоможе тільки солідарність,

– заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Таке об'єднання міжнародної спільноти дає свої плоди. Розробка вакцини проти COVID-19 проходить безпрецедентно швидко – всього через п'ять місяців від початку епідемії в Китаї, створили понад 100 вакцин, які потенційно вважають ефективними проти коронавірусу. П'ять з них на першій і другій стадіях клінічного тестування, ще шість проходять доклінічні випробування.

Головні претенденти на затвердження готової вакцини проти COVID-19

Moderna

Компанія оголосила, що розроблена ними вакцина перейшла до другої фази клінічних випробувань, що передбачає тестування на 600 добровольцях. Вакцина належить до класу РНК-вакцин, які імітують ДНК вірусу – змушує організм здорової людини виробляти білки вірусу і, як наслідок, антитіла до них.

Генеральний директор компанії Стефан Бансел заявив, що компанія сподівається отримати схвалення на шик оре застосування розробленої вакцини вже у 2021 році.

• BioNTech

BioNTech разом з фармацевтичним гігантом Pfizer теж отримали дозвіл на проведення першої та другої фаз клінічних випробувань, які пройдуть в Німеччині.

Дослідники назвали вакцину BNT162, вона належить до класу РНК-вакцин, а в її випробуваннях візьмуть участь 360 добровольців. Проте, компанії заявляють, що вона буде готова для масового застосування вже восени 2020 року.



Кілька компанії заявили про значні успіхи у створені вакцини проти COVID-19 / Фото Unsplash

• Оксфордський університет

Лідером та головним претендентом на затвердження до широкого застосування вакцини серед населення вважають Інститут Дженнера Оксфордського університету.

Розроблена ними вакцина входить до класу векторних вакцин. Тобто, до в їх складі абсолютно інші віруси, а в геном вбудований збудник – у випадку коронавірусної хвороби – SARS-CoV-2. В організмі людини модифіковані віруси тренують імунну систему на боротьбу з вірусом-збудником захворювання, проти якого працює вакцина.

Вчені з Оксфордського університету наразі проводять дослідження на мавпах. Генетична модифікація, згідно із задумом, повинна сформувати імунну відповідь проти вірусу SARS-CoV-2.

• CanSino Biologics

Китайська компанія CanSino Biologics розпочала другу фазу клінічних випробувань вакцини ще у квітні 2020 року, в дослідженні беруть участь 500 добровольців. В основі лежить нешкідливий для людини аденовірус, в геном якого вбудована частина генів SARS-CoV-2.



Вакцина проти коронавірусу може бути готовою у вересні цього року / Фото Unsplash

Коли ми отримаємо вакцину: втішний прогноз і ризики

Досі вченим не доводилось працювати в такому поспіху – сказати, коли почнуть застосовувати вакцину проти COVID-19 складно. Втім, наукова спільнота вважає, що до середини 2021 року людей почнуть вакцинувати проти коронавірусної хвороби.

Це оптимістичний прогноз, адже в такому разі людство зможе зупинити поширення коронавірусної хвороби, збереже тисячі життів, але звісно, є й недоліки. Зокрема, йдеться про безпеку, при швидкій розробці вчені не мають достатньо часу для того, аби вивчити дострокові наслідки дії вакцини чи її побічні ефекти.

Проєкт створено за підтримки МХП.