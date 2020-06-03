Радник Білого дому Ентоні Фаучи заявив, що є привід хвилюватися, щодо ефективності майбутньої вакцини. Доказів, того, що імунітет до інфекції формується майже немає. Тому, навіть якщо вакцину створять у 2021, як обіцяють, ніхто не може бути впевненим, що вакцинація забезпечить тривалий імунітет у людей.

Якщо COVID-19 викликає таку ж реакцію, як і інші типи коронавірусів, "ймовірно, тривалість імунітету не буде великою", сказав Ентоні Фаучи, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, в інтерв'ю журналу JAMA, повідомляє CNBC.

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Якщо вивчити історію впливу на організм інших типів коронавірусу, що викликають звичайну застуду, то можна побачити, що імунітет майже завжди діє від трьох до шести місяців, максимум – близько року,

– зазначив інфекціоніст.

На жаль, це не достатньо високий захист.

Коли буде готова вакцина проти COVID-19

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань разом з біотех-компанією Moderna працюють над вакциною від вірусу SARS-CoV-2.

Фаучи заявив, що з 3 липня Moderna залучить до третьої фази випробувань ще 30 000 добровольців. Таким чином вчені сподіваються отримати "сотні мільйонів доз" до початку 2021 року, хоча це й не є гарантією, що у вчених взагалі вийде розробити дієвий профілактичний засіб.

До теми Імунітет до коронавірусу можуть отримати тільки 8% пацієнтів: хто в цій групі

Можуть піти місяці і місяці на пошук відповіді,

– пояснив вчений.

Якщо вакцина від коронавірусу з'явиться у 2021, це буде рекордним досягнення медицини.

Цікаво! Досі найшвидше в історії людства з'явилася вакцина проти свинки в 1967 – на її розробку пішло всього чотири роки.