Вакцина проти герпесу успішно пройшла тестування
Ефективність нового методу боротьби з герпесом другого типу склала майже 100%. Тому, вже найближчим часом дослідники проведуть випробування на людях.
Дослідники з Пенсильванського університету, про роботу яких розповідає New Atlas, досягли значного успіху в створенні вакцини проти ВПГ-2.
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Простий герпес другого типу (ВПГ-2) – одне з найпоширеніших у світі захворювань, що передаються статевим шляхом. Ним заражені від 10 до 20% людей. При цьому, у більшості випадків вірус ніяк себе не проявляє, тому залишається не діагностованим.
Принцип дії вакцини полягає в стимуляції трьох антитіл, одне з яких не дає вірусу проникнути в клітини, а два інших блокують молекулярні механізми, за допомогою яких герпес уникає імунного захисту організму.
Експерименти з мишами продемонстрував високу ефективність вакцини. З 64 протестованих мишей – у 63 виробився повний імунітет.
Це найкращі показники, які коли-небудь показували дослідження вакцини проти герпесу. Тому вчені сподіваються, що тестування вакцини на людях – теж буде успішним. А вже скоро вакцину можна буде застосовувати в лікуванні.
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