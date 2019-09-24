Вакцина проти герпесу успішно пройшла тестування

779 Читать новость на русском
Вакцина проти герпесу
Вакцина проти герпесу / yahoo.com

Ефективність нового методу боротьби з герпесом другого типу склала майже 100%. Тому, вже найближчим часом дослідники проведуть випробування на людях.

Дослідники з Пенсильванського університету, про роботу яких розповідає New Atlas, досягли значного успіху в створенні вакцини проти ВПГ-2.

Читайте також: Як лікувати герпес: поради лікаря

Простий герпес другого типу (ВПГ-2) – одне з найпоширеніших у світі захворювань, що передаються статевим шляхом. Ним заражені від 10 до 20% людей. При цьому, у більшості випадків вірус ніяк себе не проявляє, тому залишається не діагностованим.

Принцип дії вакцини полягає в стимуляції трьох антитіл, одне з яких не дає вірусу проникнути в клітини, а два інших блокують молекулярні механізми, за допомогою яких герпес уникає імунного захисту організму.

Експерименти з мишами продемонстрував високу ефективність вакцини. З 64 протестованих мишей – у 63 виробився повний імунітет.

Це найкращі показники, які коли-небудь показували дослідження вакцини проти герпесу. Тому вчені сподіваються, що тестування вакцини на людях – теж буде успішним. А вже скоро вакцину можна буде застосовувати в лікуванні. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
сьогодні
46747
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я Інфекція Вакцинація
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 1816
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 790
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
2410
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
14 вересня 16:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 26764
Тест на обсесивно-компульсивний розлад
11 вересня 09:00 Тест на обсесивно-компульсивний розлад
3639
Новини
Більше новин
Залиште відгук