Вакцина проти коронавірусу: скільки ще чекати

Вакцину від коронавірусу нині розробляють вчені в низці країн. У США та Китаї вже навіть почали тестувати її на людях. Чи отримає світ вакцину до початку 2021 року і які етапи перевірки вона має пройти – читайте далі.

США

Компанія Inovio

Благодійний фонд Білла Гейтса та його дружини Мелінди виділив на пошук вакцини 125 мільйонів доларів. Завдяки цьому американська компанія Inovio змогла розпочати клінічні випробування свого препарату.

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"У нашому, я маю на увазі компанії Inovio, медичному підході ми використовуємо дещо іншу методику. Я її називаю поверхнева. Замість внутрішньом'язової ін'єкції, ми робимо укол у шкіру", – пояснив віцепрезидентка компанії Inovio Кейт Бродерік.

Як працює вакцина Добровольцям вводять препарат, який містить штучну ДНК з частиною генетичного коду вірусу. Після ін'єкції клітини починають виробляти нешкідливі копії вірусу. Це активує імунну систему людини і вона виробляє антитіла.

"ДНК медицина – це щось схоже на об'яви ФБР про розшук злочинців. Ми просто даємо організму таку собі картинку тіла вірусу, який і є ворогом", – зазначила Кейт Бродерік.

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Компанія Moderna

Інша американська компанія Moderna теж інноваційно підійшла до розробки вакцини. Вчені фактично навчають людські клітини боротися з вірусом.

"Коли ви розумієте, що можете практично ввести аналог програмного забезпечення у клітину, то можливості побороти хворобу зростають", – розповів глава компанії Moderna Стівен Ходж.



Першою людиною, якій ввели вакцину проти коронавірусу, стала 43-річна мати двох дітей / Фото AP

Компанія Moderna першою у світі почала випробування вакцини від COVID-19 на людях. Всередині березня відібрали 45 добровольців.

Китай

А от китайські вчені з компанії CanSino пізніше почали випробування, але змогли випередити американських дослідників. Та все ж кінцеві результати цих тестувань вчені сподіваються отримати через пів року.

Велика Британія

У Великій Британії у вересні вже сподіваються мати готову вакцину. Британці також використовували здобутки генної інженерії.

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"Я сподіваюся, що наш метод спрацює, виходячи з того, що ми вже змогли досягти з цим типом вакцини", – зазначив професор вакцинології Оксфордського університету Сара Гілбер.

Коли може появитись вакцина

Для отримання готової вакцини потрібно проведення щонайменше трьох фаз тестування. Кожного разу збільшується кількість учасників, їх стан відстежують протягом кількох місяців, аби переконатися у безпечності препарату. Але на цьому розробка вакцини не завершується.

Джером Кім, глава Міжнародного інституту вакцин “Ми повинні стежити за станом людей, які отримали перше щеплення, аби з'ясувати, як довго триватиме розвинена організмом резистентність до вірусу, тому що вона може знизитися за гранично допустимий рівень”

У такому випадку може знадобитися ревакцинація або навіть доведеться розробляти новий – ефективніший препарат. За найоптимістичнішими прогнозами фахівців, першу вакцину готову до масового використання можна буде отримати не раніше 2021 року.