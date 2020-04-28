Вакцина від коронавірусу може бути доступна для вразливих груп вже у 2020 році

Вакцина від коронавірусу COVID-19, ймовірно, може стати доступною для вразливих груп (наприклад, для медичних працівників) вже у цьому році.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

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Коаліція інновацій з готовності до епідемії, яка фінансує дев'ять різних проектів розроблення вакцини проти коронавірусу, раніше припускала, що вакцина може бути готовою протягом 12-18 місяців.

За словами Річарда Хетчетта, керівника організації в Осло, ймовірно, що вчені винайдуть вакцину швидше, ніж за вище вказаний час.

Команда університету Оксфорда на чолі з Сарою Гілберт, професором вакцинології, вже розпочала випробування потенційної вакцини і є можливість дізнатися про її результативність у вересні. До слова, виробництво вже почалося.

Експерти закликають бути обережними з вакцинами

Деякі вчені зазначають, що більшість вакцин проходять багаторічні випробування, перш ніж потрапити на ринок, і що 12-18 місяців – це надзвичайно швидко.

Хетчетт додав, що кілька вакцин можуть вступити на другу фазу тестування вже пізньою весною або цього літа. Це означає, що перші вакцини можуть бути доступними у 2020 році, якщо вони виявляться безпечними та ефективними.

За таким сценарієм, вакцини можуть бути доступні лише певним групам ризику, перш ніж початком масового застосування.

Розробники згадують минулий досвід, коли швидкий розвиток вакцини "на жаль призвів до поганих результатів".

Зважаючи на економічний зрив, викликаний пандемією... ми все одно будемо ризикувати", – сказав Хетчетт.