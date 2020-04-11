Вакцина від коронавірусу може бути готова у вересні, – The Times

Вакцина від коронавірусу може бути готова вже у вересні, повідомляє професор вакцинології в Оксфордському університеті Сара Гілберт.

Про це пише видання The Times, яке опублікувало інтерв'ю з провідним вірусологом.

Читайте також Вакцина від коронавірусу: на якій стадії перебувають розробки

Сара Гілберт сказала, що випробування вакцини на людях повинні відбутися протягом наступних двох тижнів.

За її словами, ймовірно, можна створити вакцину до осені, однак наразі ніхто не дає гарантії, що це спрацює.

"Я думаю, що є велика ймовірність, що це спрацює, грунтуючись на тих речах, які ми зробили з цим типом вакцини… Це не просто здогадки, з кожним тижнем у нас з'являється все більше даних. Я б сказала, що ймовірність 80%, це моя особиста думка", – пояснила вірусологиня.

Що відомо про вакцину від COVID-19

В Туреччині медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.

Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.

У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.

В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.

У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна не займається розробкою та створенням вакцин.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.