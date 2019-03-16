Вакцина від вітрянки: чи варто робити та скільки захищає

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Вітрянка: симптоми
Вітрянка: симптоми / pixabay.com

Ефективність захисту 1 дози вакцини від вітряної віспи становить 85%, а двох доз – до 98%. Тобто людина не захворіє в принципі, навіть якщо буде дуже тісно контактувати з хворим.

Скільки захищає? Тривалість захисту до кінця не відома, але нині вона становить до 20 років і більше (спостереження за вакцинованими людьми ще не закінчене – їх змушують перездавати рівень антитіл до вітрянки), розповів лікар Євген Щербина. 

 
Вітряна віспа – що це?
Гостре вірусне захворювання, що вражає поверхневі шари шкіри і нервову систему. Воно також викликає відповідну алергічну реакцію організму на проникнення вірусу. При спілкуванні з хворою людиною в 100% випадків відбувається зараження. Запобігти захворюванню можна лише через щеплення.

Чому ж ніхто не рекомендує повторювати вакцинацію через ці 20 років? У вас може бути дві ситуації:

 Або ви живете в країні, де вакцинується меншість (як в Україні) і тоді протягом життя контакт з вірусом призводить до так званого "натурального бустеру", тобто людина не хворіє взагалі, або переносить вітрянку в дуже легкому вигляді, але отримує після цього вже стійкий і тривалий імунітет, як після натуральної хвороби.

Або ви живете в країні, де вакцинується переважна більшість – в такому випадку вірус просто перестає циркулювати в популяції, і ймовірність захворіти практично нульова.

 
Вітрянка – симптоми
  • множинні червоні висипання на тілі;
  • свербіж;
  • підвищена температура тіла;
  • збільшення лімфовузлів;
  • раптова млявість і швидка стомлюваність.

Відсутність необхідності в більш ніж двох дозах більш ніж обгрунтована, і дуже малоймовірно, що щось зміниться в майбутньому.

Коли робити? Щеплення від вітрянки не входить в обов'язковий графік щеплень дітям. Бажано почати профілактику інфекції з 12 місяців. Якщо дитині з будь-яких причин не було зроблене щеплення проти вітряної оспи, то між двома вакцинаціями повинна бути перерва не менше ніж 3 місяці.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Вакцина
Джерело: 24 Канал
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