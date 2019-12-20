8 публікацій про здоров'я, від яких найбільше "бомбануло" у 2019 році

Підбиваючи підсумки 2019 року, редакція вирішила зробити підбірку публікацій, які найбільше обговорювали наші читачі, а деяких взагалі обурили.

Ми розуміємо, що ці теми досить гострі для суспільства, але це не означає, що їх не потрібно обговорювати.

До теми: Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році

Пояснили природу гомосексуальності та відповіли, чому бути гомофобом – погано

Тема сексуальної орієнтації досі викликає певний градус напруги у суспільстві. Значна частина людей досі вважає, що одностатевий зв'язок – це хвороба, проте гомосексуальність взагалі не відповідає жодному з існуючих визначень цього терміну й не порушує нормальної життєдіяльності організму людини. У 1992 році гомосексуальність викреслили з Міжнародного класифікатора захворювань, що підтверджує помилковість такої позиції.



Гомосексуальність – не хвороба / 24 канал

Сексуальна орієнтація програмується під час внутрішньоутробного розвитку дитини, залишаючись з нею на все життя, адже за неї відповідають гени та мозок.

Гомосексуальність часто трапляється у тваринному світі – наприклад макаки, шимпанзе, чайки та чорні лебеді не лише можуть мати одностатевий зв'язок, а й створюють постійні пари з одностатевим партнером.

Перейшовши за посиланням, ви детальніше дізнаєтесь про природу гомосексуальності, бісексуальності та трансгендерності. Ще ви дізнаєтесь, чому в людини виникає гомофобія і чим це загрожує суспільству.

Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

Згодом ми зробили тест, який допомагає визначити свою орієнтацію, адже люди не поділяються лише на гетеросексуалів та гомосексуалів – можуть бути й змішані типи. Тест розроблений за шкалою Кінсі, якою часто керуються фахівці з галузі сексології – пройти його можна ось тут.

Розповіли, яке відношення мають аборти до вакцинації

Публікація з'явилась після того, як Православна церква України підтримала вакцинацію та закликала парафіян зробити щеплення, а на неї посипався шквал критики.

Проти щеплень найчастіше виступають релігійні люди, які вважають, що всі вакцини зроблені з "вбитих дітей". Річ у тім, що нині існують лише дві лінії щеплення, для розробки яких використали абортовані ембріони. І для створення однієї лінії вакцин (яка використовується досі) достатньо було одного клітинного матеріалу, який взяли ще у 60-их роках.

Важливим фактом є й те, що вагітних не змушували робити аборт та не тиснули здати плід на розробку вакцини. Рішення двох матерів були прийняті добровільно, зате тепер є змога захистити вже народжених дітей від таких хвороб, як: вітрянка, гепатит А, поліомієліт, сказ та краснуха.



Вакцини з "ембріонів" оберігають дітей, а не вбивають / 24 канал

За посиланням нижче ви можете дізнатись не лише чому для цих вакцин використали саме абортовані ембріони, а й навіть чому матері вирішили зробити аборт.

Вакцини на клітинах абортованих ембріонів: які види щеплень та чому так виготовляють

Зачепили тему марихуани й розклали по поличках найпоширеніші міфи про шкоду та користь цієї рослини

В Україні досі з насторогою ставляться не лише до марихуани, що містить ТГК, а й до медичного канабісу. Напевно, багатьох спантеличує той факт, що від куріння марихуани не зареєстровано жодного летального випадку, а її шкода менша, ніж від куріння легалізованого тютюну.

Проте, на відміну від тютюну, вона має й корисні властивості, адже може зняти судоми при хворобі Паркінсона та усунути симптоми розсіяного склерозу, полегшити хронічний біль, нудоту і блювоту при хімієтерапії, епілепсію та синдром роздратованого кишківника.



Марихуана шкодить здоров'ю не більше, ніж алкоголь чи тютюнові вироби / 24 канал

Звісно, масштабних досліджень стосовно властивостей цієї рослини не надто багато, проте досвід країн, де дозволений медичний канабіс, говорить про те, що вона може стати корисною для полегшення життя пацієнтів. А залежність від "косяків" виникає значно рідше, ніж від куріння тютюну, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин.

Детальніше про залежність, корисні властивості та побічні ефекти марихуани ви можете прочитати за посиланням нижче.

Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

Розібралися у темі чайлдфрі та пояснили позицію людей, що не хочуть дітей

"А як же материнський інстинкт?" Як можна ненавидіти дітей?!" Чайлдфрі часто стикаються з подібними й деколи ще більш нетактовними питаннями чи твердженнями стосовно їх позиції до материнства чи батьківства, тому вкрай важливо пояснювати суспільству, що не хотіти дітей – це нормально.

Зазвичай люди не хочуть дітей не тому, що ненавидять їх, а з інших причин: страх вагітності, небажання змінювати спосіб життя, не хочуть народжувати дитину у нестабільному та небезпечному світі або ж просто прагнуть присвятити своє життя іншим справам.

Більшість представників чайлдфрі чудово ладнають з дітьми та навіть успішно працюють з ними – просто не хочуть власних.



Материнський інстинкт – це міф / 24 канал

Та й в людини, насправді, немає "материнського інстинкту", адже ссавці відчувають лише два інстинкти, які не дають зникнути їхньому виду – інстинкт розмноження та інстинкт захисту свого потомства.

Бажання народити дитину приходить до людини з життям у соціумі й не закладені на інстинктивному рівні. Окрім того, деякий відсоток чайлдфрі – люди, які вже народили, проте категорично не хочуть знову ставати батьками.

Більше про психологію чайлдфрі та його "моральність" ви можете прочитати у матеріалі.

Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально

Розповіли про шкоду хімічної кастрації

В Україні хімічну кастрацію не застосовують, проте після вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко правоохоронні органи наполягали на перегляді законопроєктів, що передбачали хімічну кастрацію за зґвалтування малолітньої дитини.

Хімічна кастрація відбувається за допомогою препарату, який блокує дію гормону тестостерону. Оскільки статеві органи людини не видаляються, цей метод покарання вважається гуманнішим.

Але під час дії препарату у чоловіків виникають серйозні побічні ефекти, такі як: агресія, остеопороз, гіперглікемія, ожиріння, підвищений ризик тромбозів, схильність до розвитку ішемічної хвороби серця, гінекомастія. Зґвалтування далеко не завжди відбувається природним шляхом, а педофілія – психічний розлад, який хімічна кастрація не вирішить, а навпаки, зробить людину ще агресивнішою

Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують

Навчили відрізняти гомеопатичні препарати

Гомеопатія – це вид нетрадиційної медицини, який базується на твердженні "подібне лікується подібним", але в мінімальній пропорції. Це неначе відрізати ненавмисне пальця, після чого прикласти крихітну пилку, аби зняти біль.

Лікування гомеопатичними препаратами коштує дорожче, проте люди продовжують платити шалені суми за неефективне, але приємне "лікування".

Під час дослідження на людях ефективну дію гомеопатії взагалі не було підтверджено, й максимум, що вона могла викликати – ефект плацебо.

Отже, як легко відрізнити гомеопатію, аби не викидати гроші на вітер, ви можете дізнатись зі статті за посиланням нижче.

Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію

Заявили, що ГМО-продукти нічим не гірші за звичайні, а навіть кращі

Україна є єдиною у світі країною, у якій усі харчові продукти маркуються позначкою "З ГМО" чи "Без ГМО", неначе це якась Хіросіма в банці. Але на світовому ринку нині існує лише кілька видів продукції, яка піддається генній модифікації, тому маркувати всю продукцію – не дуже логічно.



ГМО – це можливість підняти економіку / 24 канал

Багато людей вважають, що генномодифікована продукція здатна викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, враховуючи безпліддя та онкозахворювання. Проте за весь період з часу появи ГМО, ця продукція не викликала не лише жодного летального випадку, а й навіть найпростішої хвороби.

Генна інженерія може створити продукт, який не буде приваблювати шкідників, але він буде смачним й містити усі потрібні поживні речовини, на відміну від "екологічних" продуктів з пестицидами. Тобто у людства є всі шанси збільшити врожайність, але сама ідея ГМО-культури блокується громадою.

Чому ГМО продукти надія людства, чому їх не варто боятись і як так сталось, що їх вважають небезпечними – читайте у матеріалі.

Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити

Розвіяли міфи про грудне вигодовування

Можливо, вам здасться дивним, адже що можна не знати про таку природну річ – "береш і годуєш". Але насправді громадськість обросла моторошними міфами стосовно годування грудьми, які вводять майбутніх матерів в жах: це боляче, важко, складно, потрібно сидіти на окремій дієті та страждати від ожиріння.

Це велика публікація, у якій ми пояснили, чому відсутність молока – міф, що болючості можна уникнути після консультацій з грудним консультантом та, уявіть собі, можна вживати звичайну здорову їжу, шоколад та навіть каву.



Дитина стає залежною від матері не через довге грудне годування, а через особливості виховання / 24 канал

В суспільстві поширена думка, що дитину можна годувати лише доти, доки вона не почне їсти дорослу їжу, адже потім від цього молока немає користі, й дитина занадто прив'язується до матері. Але ця думка немає жодних наукових підтверджень, й за даними МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ, грудне вигодовування може тривати до 2 і більше років – це особистий вибір матері.

Більше помилкових тверджень про грудне вигодовування та спростувань до них ви можете прочитати за посиланням нижче.

Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.