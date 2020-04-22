Вакцинація під час карантину: що треба знати

Вакцинація необхідна навіть в час карантину, адже окрім коронавірусу, можуть спалахнути захворювання на кір та дифтерію. Пояснюємо, чому важливо робити щеплення та як їх зробити безпечно під час пандемії COVID-19.

Вакцинацію проводити під час пандемії необхідно для того, аби уникнути додаткових спалахів інших небезпечних захворювань. Здоров'я 24 зібрало правила безпеки щеплень під час пандемії.

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Щеплення за розкладом

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не переривати планові щеплення на період пандемії коронавірусу, інакше підвищується ймовірність спалахів інфекцій, які можна запобігти завдяки вакцинації.

Тому українські державні і приватні клініки продовжують проводити вакцинацію своїх пацієнтів, попри карантин.

Вакцинуйте дитину у відповідні дні

Якщо ви будете вакцинуватися в державній поліклініці, робіть це в "День здорової дитини". У такі дні, за правилами, батьки повинні приводити на профілактичний огляд до педіатра тільки здорових дітей. Під час карантину обов'язково дотримуйтесь усіх рекомендацій гігієни: носіть маску, одягніть маску й на дитину, користуйтесь антисептиком. Слід також дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.

Вакцинація вдома: є ризик

Деякі клініки пішли ще далі: вони надають таку послугу, як вакцинація вдома. З одного боку, це дуже зручно: не порушується режим самоізоляції, і ваша сім'я контактує з мінімальною кількістю людей.

Але, з іншого, не варто забувати про те, що після щеплення може розвинутися алергічний шок. Це буває рідко, але все ж буває. Саме тому лікарі рекомендують залишатися в стінах поліклініки пів години після щеплення.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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