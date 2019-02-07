Вакцинація проти вірусу папіломи: кому і коли її потрібно робити

1366 Читать новость на русском
Вакцина від ВПЛ
Вакцина від ВПЛ / pixabay.com

Вакцинація здатна захистити жінку від раку шийки матки, вульви, піхви та ануса; а чоловіка – від раку ануса, раку статевого члена та гострокінцевих кондилом.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла гінеколог медичного центру "Медікавер" Наталія Козак.

Читайте також: Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак

Вакцинувати від ВПЛ можна від 9-річного віку (і дівчаток, і хлопчиків). Вакцинувати дорослих або своїх дітей потрібно у медичній установі, після консультації з лікарем.

 
Гінеколог  Наталія Козак
В Україні використовують вакцину "Церварікс". Можлива 2- або 3-дозова вакцинація. Дводозову використовують у віці з 9 до 14 років з проміжком у півроку. Після 15 років, до початку статевого життя, потрібно ввести вже 3 дози вакцини”.

Якщо статеве життя вже розпочалося, тоді перед щепленням потрібно обов’язково здати аналіз на виявлення папіломавірусу. Якщо ВПЛ виявлять, тоді спочатку слід пройти курс лікування, а потім зробити повторне обстеження і вже тоді – вакцинуватись.

Що таке вирус папіломи, як ним можна інфікуватися та яку небезпеку він несе – читайте у матеріалі

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Перейменування областей: кому та як міняти документи
сьогодні
7323
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Вакцина
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
сьогодні 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 1144
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1307
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 7594
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1340
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
25808
Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
4 лютого 18:30 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 981
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук