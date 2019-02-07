Вакцинація проти вірусу папіломи: кому і коли її потрібно робити
Вакцинація здатна захистити жінку від раку шийки матки, вульви, піхви та ануса; а чоловіка – від раку ануса, раку статевого члена та гострокінцевих кондилом.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла гінеколог медичного центру "Медікавер" Наталія Козак.
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Вакцинувати від ВПЛ можна від 9-річного віку (і дівчаток, і хлопчиків). Вакцинувати дорослих або своїх дітей потрібно у медичній установі, після консультації з лікарем.
Якщо статеве життя вже розпочалося, тоді перед щепленням потрібно обов’язково здати аналіз на виявлення папіломавірусу. Якщо ВПЛ виявлять, тоді спочатку слід пройти курс лікування, а потім зробити повторне обстеження і вже тоді – вакцинуватись.
Що таке вирус папіломи, як ним можна інфікуватися та яку небезпеку він несе – читайте у матеріалі.
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