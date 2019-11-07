Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки

В Україні 18 зареєстрованих випадків дифтерії лише за останні кілька тижнів. Про це нещодавно повідомив Центр громадського здоров’я. Для порівняння в США за двадцять років було лише 5 випадків захворювань на дифтерію. 5 випадків за 20 років, а в нас 18 за тиждень. Україна опинилася на порозі можливої епідемії однієї з найстрашніших хвороб у світі.

За останні кілька тижнів в Україні було зареєстровано 18 випадків захворювання дифтерією. Хвороби, про яку за кордоном вже давно забули, і згадують лише в підручниках історії.

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Так само 115 тисяч українців за останні 2 роки захворіли на кір. Україна сьогодні посідає перше місце в світі за кількістю захворівших на кір. Не Африка, не країни Латинської чи Південної Америки, а Україна. Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Чому ж в той час, коли цивілізований світ давно забув про такі хвороби в Україні вирують епідемії? Справа в тому, що в Україні іде війна не лише на Сході, але й інформаційна – всередині країни.

Україну атакують російські тролі, які нав'язують українським батькам думку про небезпечність вакцин, а до цього всього докладаються ще й корупціонери, які не проти заробити на фейкових довідках та закупівлі вакцин державою.



Фейкові довідки

Рівень вакцинації в Україні стрімко почав падати в 2008 році, коли ексрегіоналка Тетяна Бахтєєва влаштувала скандал, мовляв, в Краматорську помер хлопчик від вакцинації.

Почалась кампанія в медіа, що начебто від "дешевої індійської вакцини" померла дитина. Тоді в країну з’їхалися десятки міжнародних експертів і світил, адже це був би перший випадок в світі смерті від вакцинації. Як показали дослідження, хлопчик помер від іншої хвороби, але штучний скандал призвів до падіння рівня вакцинації з 91% до 21%.

Після цього за страхи батьків взялися російські тролі, які сьогодні у всьому світі працюють на те, щоб зменшити рівень вакцинації населення в різних країнах та завдати удару зсередини – епідеміями та смертями. Це новий фронт війни, який розпочала Росія.

У лютому цього року американські вчені опублікували дослідження. Вони проаналізували майже 2 мільйони повідомлень щодо вакцинації в популярній в США соціальній мережі Twitter.

Так от виявилося, що 93% повідомлень були опубліковані несправжніми, фейковими акаунтами. Але найцікавіше, що всі вони вели свій слід до російського так званого "Агентства інтернет-досліджень". Це саме та скандально відома "фабрика тролів" з Ольгино. Це ті самі російські тролі, які організовували кампанію проти України в 2014 році.



В медичних установахВакцини в поліклініках

Тролі транслювали фейки і активно поширювали повідомлення з маразматичними меседжами: "Обов’язкова вакцинація порушує свободу релігії", "Обов’язкова вакцинація порушує конституцію".

Або транслювали фейки про наявність таємної урядової бази даних про дітей, які зазнали шкоди від щеплень. Все це було налаштовано на одне – посіяти сумнів серед батьків в необхідності щеплення своїх дітей і себе.

Навіщо це Росії, запитаєте ви – відповідь дуже проста. Вакцинація давно стала питанням національної безпеки країн. Адже епідемії іноді забирають більше життів, ніж військові конфлікти.

Всі ми дивимося фільми, де одним з найнебезпечніших видів зброї є біологічна зброя. Так ось низький рівень вакцинації населення – це та сама біологічна зброя уповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне епідеміями, які забирають сотні, а то і тисячі життів.

І роблять це росіяни не лише в Америці, але й в Україні. Більшість повідомлень в українському інтернеті дуже схожі на ті, які використовуються і в Америці: це порушення прав і конституції, нібито вам ніколи не скажуть правду.

Тому сидячи на форумі і спілкуючись з іншою начебто "мамою", яка розказує вам історію про те, як її дитина стала "аутистом" чи захворіла на рак після щеплення – включайте критичне мислення.

Просто задумайтеся на хвилинку, дуже висока ймовірність, що це не мама з іншого куточку України ділиться з вами досвідом, а російський троль, який отримує гроші за те, щоб посіяти сумніви у правильності вакцинації та захисту вашої дитини. Ще раз наголошу – 93% повідомлень на тему вакцинації в американському Твіттері були опубліковані фейковими акаунтами.

Ще одним ворогом, який б'є по національній безпеці і допомагає батькам уникнути обов'язкової вакцинації є корупція. Якщо в США, незважаючи на широку атаку російських тролів, уникнути вакцинації дуже важко, адже дитину не візьмуть ні в садочок, ні до школи, ні в будь-який гурток, то в Україні за 250-500 гривень таку довідку спокійно можна купити.



Ціни на несправжні довідки

На жаль, в Україні до цих пір питання вакцинації не винесли на рівень національної безпеки. В той час, як в США б'ють на сполох про те, що рівень вакцинації падає, в Україні лікарі торгують довідками.

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Політики влаштовують шоу на темі щеплень задля власних рейтингів, а налякані батьки не знають кому вірити і бояться вакцинувати своїх дітей, залишаючи їх один на один зі смертельними вірусами.