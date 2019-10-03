Вакцинація від грипу: які щеплення можна зробити в Україні та як вони діють

Щеплення – єдиний ефективний спосіб профілактики грипу. У 2019-2020 році в Україні будуть доступні дві вакцини: "Джісі Флю" (Південна Корея) та "Ваксігрип Тетра" (Франція).

Вірусів грипу багато, але для людей особливо небезпечні два штами типу А – H1N1 і H3N2, і два штами типу В – Victoria і Yamagata. Ці віруси постійно мутують, тому щорічно ми стикаємося з новими штамами, захищатися від яких не вміємо.

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Як діють вакцини проти грипу?

Щоб підготувати нас до атаки оновлених вірусів, вчені і лікарі щороку обчислюють, як саме вони мутують, і створюють актуальні вакцини від грипу. Це тренажери для імунної системи, налаштовані на ту версію вірусу, поява якого найбільш ймовірна.

В Україні використовують "мертві" вакцини – речовини з убитих і розібраних на запчастини вірусів. Вони не здатні заразити грипом. Їхнє завдання – познайомити імунну систему з білками, з яких складаються віруси. Щоб організм навчився впізнавати нові штами по білку, має пройти приблизно два тижні після щеплення. Після цього щеплена людина готовий до оборони.



В Україні доступні вакцини від двох виробників

Які вакцини доступні в Україні?

Тривалентні захищають від трьох штамів вірусу грипу – від обох штамів типу А, і від одного штаму типу В – Victoria. Чотиривалентні вакцини включають всі чотири віруси: обидва штами типу А, і обидва штами типу В – Victoria і Yamagata.

"Джісі Флю" – тривалентна, "Ваксігрип Тетра" – чотиривалентна. Обидві рекомендує ВООЗ до застосування.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує додавати в усі вакцини від грипу по 15 мкг кожного білка кожного штаму. Такий склад вакцини формує найнадійніший протигрипозний щит. Якщо у вакцині міститься менше білка хоча б одного штаму вірусів, вона не відповідає рекомендаціям ВООЗ.

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