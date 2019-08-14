Вакцини проти хламідіозу успішно протестували на людях

262 Читать новость на русском
Вакцини проти хламідіозу успішно протестували на людях
Вакцини проти хламідіозу успішно протестували на людях

Дослідження на людях продемонстрували безпеку двох нових вакцин від хламідіозу – однієї з найпоширеніших венеричних хвороб.

Обидві успішно пройшли першу фазу клінічних випробувань, показавши свою імуногенність і відсутність побічних ефектів, пише журнал Lancet Infectious Diseases.

Читайте також: Розробили перші ефективні ліки проти вірусу Ебола

 
Хламідіоз – чим небезпечний

Бактерії Chlamydia trachomatis, які викликають хламідіоз, передаються від людини до людини статевим шляхом і провокують хвороби сечостатевої системи. У багатьох випадках хламідіоз проходить майже безсимптомно, але може викликати серйозні ускладнення і небезпечний під час вагітності.

Під час "тихого" способу життя бактерій дозволяє їм залишатися довгий час в організмі непоміченими, так що багато людей починають лікування з запізненням. Це дозволило хламідіозу стати однією з найпоширеніших венеричних хвороб — за оцінками ВООЗ, тільки у 2016 році їм захворіло 127 мільйонів людей у всьому світі.

Хламідіоз лікується антибіотиками, але з перерахованих вище причин це погано гальмує загальне поширення інфекції.

Соня Абрахам (Sonya Abraham) і її колеги недавно успішно завершили першу стадію клінічних випробувань вакцин. Дослідження проходило в Хамерсмітській лікарні в Лондоні на 35 випробовуваних.

Бактерії Chlamydia trachomatis
Бактерії Chlamydia trachomatis

Дві групи з 15 здорових жінок тестували два варіанти вакцини, а ще п'ять виявилися в контрольній групі. Всі вони отримали по три ін'єкції протягом чотирьох місяців, а потім ще дві дози у вигляді назального спрею, причому ні випробовувані, ні лікарі не знали, хто до якої групи належить. В ході дослідження не було виявлено серйозних побічних ефектів, а знайдені проблеми на кшталт болю від уколів були в більшості розподілені між усіма трьома групами.

Варто відзначити, що це поки перший етап клінічних випробувань і людей мало, через що, можливо, в майбутньому виявляться якісь побічні ефекти.

Обидві вакцини показали свою працездатність і давали (на відміну від плацебо) імунну відповідь.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
сьогодні
1976
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Імунітет Інфекція Вакцина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 21251
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
10 серпня 22:45 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 47951
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
7 серпня 20:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
12536
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
6 серпня 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 21492
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
5 серпня 18:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 8184
Новини
Більше новин
Залиште відгук