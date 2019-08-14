Вакцини проти хламідіозу успішно протестували на людях

Дослідження на людях продемонстрували безпеку двох нових вакцин від хламідіозу – однієї з найпоширеніших венеричних хвороб.

Обидві успішно пройшли першу фазу клінічних випробувань, показавши свою імуногенність і відсутність побічних ефектів, пише журнал Lancet Infectious Diseases.

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Хламідіоз – чим небезпечний Бактерії Chlamydia trachomatis, які викликають хламідіоз, передаються від людини до людини статевим шляхом і провокують хвороби сечостатевої системи. У багатьох випадках хламідіоз проходить майже безсимптомно, але може викликати серйозні ускладнення і небезпечний під час вагітності. Під час "тихого" способу життя бактерій дозволяє їм залишатися довгий час в організмі непоміченими, так що багато людей починають лікування з запізненням. Це дозволило хламідіозу стати однією з найпоширеніших венеричних хвороб — за оцінками ВООЗ, тільки у 2016 році їм захворіло 127 мільйонів людей у всьому світі.

Хламідіоз лікується антибіотиками, але з перерахованих вище причин це погано гальмує загальне поширення інфекції.

Соня Абрахам (Sonya Abraham) і її колеги недавно успішно завершили першу стадію клінічних випробувань вакцин. Дослідження проходило в Хамерсмітській лікарні в Лондоні на 35 випробовуваних.



Бактерії Chlamydia trachomatis

Дві групи з 15 здорових жінок тестували два варіанти вакцини, а ще п'ять виявилися в контрольній групі. Всі вони отримали по три ін'єкції протягом чотирьох місяців, а потім ще дві дози у вигляді назального спрею, причому ні випробовувані, ні лікарі не знали, хто до якої групи належить. В ході дослідження не було виявлено серйозних побічних ефектів, а знайдені проблеми на кшталт болю від уколів були в більшості розподілені між усіма трьома групами.

Варто відзначити, що це поки перший етап клінічних випробувань і людей мало, через що, можливо, в майбутньому виявляться якісь побічні ефекти.

Обидві вакцини показали свою працездатність і давали (на відміну від плацебо) імунну відповідь.

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