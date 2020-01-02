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Вакцину проти Альцгеймера успішно протестували

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Лікування деменції / pixabay.com

Вакцину проти хвороби Альцгеймера готують до клінічних випробувань. Дія вакцини спрямована на видалення білків бета-амілоїду і тау, що скупчуються в мозку, викликаючи нейродегенерацію. Перші дослідження вже довели потенціал терапії.

Група вчених з США і Австралії впродовж двох років планують запустити клінічні дослідження нової вакцини від хвороби Альцгеймера, пише EurekAlert.

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Для хвороби Альцгеймера характерне скупчення в мозку білка бета-амілоїду і тау-білка, що формують нейрофібрилярні клубки. Їх накопичення вважається причиною хвороби Альцгеймера, відтак вчені прагнули розробити лікування, яке буде вирішувати обидві проблеми.


Профілактика деменції стає можливою/Фото: pixabay.com

Доклінічні дослідження на гризунах свідчать про те, що експериментальна вакцина є ефективною. Тепер вчені працюють над вдосконаленням терапії, яку після нових експериментів з тваринами планують перевірити на людях.

Наш метод спрямований на подолання всіх попередніх перешкод, через які деякі вакцини-кандидати виявилися неефективними для людини,
– прокоментували автори.

Очікується, що лікування викликатиме сильну імунну відповідь на дві найбільш поширені причини хвороби і дозволить відстрочити або уповільнити нейродегенерацію мозку.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: дослідження Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина хвороба Альцгеймера
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