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Вакцину проти коронавірусу розробили дослідники в Гонконзі

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Вакцину проти коронавірусу розробили дослідники в Гонконзі / regionews.sumy.ua

Вакцину проти китайського коронавірусу розробила група дослідників у Гонконзі. Проте почати використовувати вакцину можна буде лише після клінічних випробувань.

Тестування вакцини проти коронавірусу на тваринах триватиме місяці. Перейти до випробувань вакцини на людях можна буде у кращому разі лише 2021 року, а вже потім почати її масове використання, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на азійські ЗМІ.

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Вакцини проти коронавірусу розробляють також у центральній частині Китаю та в США.

За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 4,5 тисячі людей, понад 100 померли. Випадки захворювання зафіксовано в Таїланді, Південній Кореї, Австралії, Сінгапурі, Японії, Саудівській Аравії, В’єтнамі, Непалі, Малайзії, США, Канаді, Німеччині та Франції.

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Як не заразитися коронавірусом

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • Термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Китай Медицина Новини Здоров'я
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