Вакцину проти коронавірусу розробили дослідники в Гонконзі

Вакцину проти китайського коронавірусу розробила група дослідників у Гонконзі. Проте почати використовувати вакцину можна буде лише після клінічних випробувань.

Тестування вакцини проти коронавірусу на тваринах триватиме місяці. Перейти до випробувань вакцини на людях можна буде у кращому разі лише 2021 року, а вже потім почати її масове використання, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на азійські ЗМІ.

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Вакцини проти коронавірусу розробляють також у центральній частині Китаю та в США.

За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 4,5 тисячі людей, понад 100 померли. Випадки захворювання зафіксовано в Таїланді, Південній Кореї, Австралії, Сінгапурі, Японії, Саудівській Аравії, В’єтнамі, Непалі, Малайзії, США, Канаді, Німеччині та Франції.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 28 січня в Україні не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

До 2 лютого в Україні мають з'явитися тести для перевірки пацієнтів на коронавірус. Їх буде достатньо, щоб перевірити 120 осіб.

Зауважимо, що при лікуванні коронавірусу антибіотики неефективні, а від зараження не врятує марлева пов’язка. Натомість рекомендують захищатися за допомогою респіраторів N95 або FFP2.

У Шанхаї розробили противірусний спрей, який може захистити від нового коронавірусу.

Паралельно з цим в українському сегменті інтернету поширюють оголошення про продаж фейкових вакцин проти коронавірусу вартістю 2500 гривень.

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Як не заразитися коронавірусом

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

Термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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