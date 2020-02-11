Вакцину проти коронавірусу вже протестували на мишах

Розробка вакцини проти коронавірусу нині на ранніх стадіях, тому ще рано судити про її успішність. Після низки випробувань на гризунах, вакцину тестуватимуть на більших тваринах.

Китайська науково-дослідна група оголосила про початок тестування mРНК-вакцини проти коронавірусу нового типу на гризунах. 9 лютого зразок препарату успішно ввели 100 мишам, пише Xinhua.

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Над створенням mРНК-вакцини працюють співробітники CDC, Медичної школи Університету Тунцзі (Шанхай), а також компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

Представники CDC попередили, що клінічні випробування вакцини лише почались, й препарат необхідно тестувати ще щонайменше кілька місяців, перш ніж почати вводити його людям.

Після того, як випробування на гризунах закінчаться, фахівці перейдуть на мавп.



Вакцину проти коронавірусу протестували на мишах / Unsplash

Тест на мишах – це відбір вакцин-кандидатів. Після пошуку ефективних вірусних антитіл токсичність тестуватиметься на мавпах,

– заявив професор Лі Чжунмінь.

Попри те, що зазвичай розробка вакцини займає багато часу, нові технології дозволили скоротити терміни з кількох років до кількох місяців. Вчені пояснили, що mРНК-вакцина переважає в ефективності, швидкості досліджень, розробок, масштабності, а також у безпеці виробництва.

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Метою вакцини є зімітувати протікання природної вірусної інфекції, тим самим спонукаючи клітини людини продукувати ті ж білки, що і поверхня патогену. Цей процес допоможе активувати імунну відповідь.

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