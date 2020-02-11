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Вакцину проти коронавірусу вже протестували на мишах

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Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Розробка вакцини проти коронавірусу нині на ранніх стадіях, тому ще рано судити про її успішність. Після низки випробувань на гризунах, вакцину тестуватимуть на більших тваринах.

Китайська науково-дослідна група оголосила про початок тестування mРНК-вакцини проти коронавірусу нового типу на гризунах. 9 лютого зразок препарату успішно ввели 100 мишам, пише Xinhua.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Над створенням mРНК-вакцини працюють співробітники CDC, Медичної школи Університету Тунцзі (Шанхай), а також компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd. 

Представники CDC попередили, що клінічні випробування вакцини лише почались, й препарат необхідно тестувати ще щонайменше кілька місяців, перш ніж почати вводити його людям.

Після того, як випробування на гризунах закінчаться, фахівці перейдуть на мавп.


Вакцину проти коронавірусу протестували на мишах / Unsplash 

Тест на мишах – це відбір вакцин-кандидатів. Після пошуку ефективних вірусних антитіл токсичність тестуватиметься на мавпах,
– заявив професор Лі Чжунмінь.

Попри те, що зазвичай розробка вакцини займає багато часу, нові технології дозволили скоротити терміни з кількох років до кількох місяців. Вчені пояснили, що mРНК-вакцина переважає в ефективності, швидкості досліджень, розробок, масштабності, а також у безпеці виробництва.

Як працюватиме вакцина проти коронавірусу 2019-nCoV

Метою вакцини є зімітувати протікання природної вірусної інфекції, тим самим спонукаючи клітини людини продукувати ті ж білки, що і поверхня патогену. Цей процес допоможе активувати імунну відповідь. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Коронавірус 2020
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