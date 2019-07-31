Вакцинуватися можна: 10 помилкових протипоказань для щеплення

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10 помилкових протипоказань для вакцинації
10 помилкових протипоказань для вакцинації / verywellhealth.com

Щодо стандартної профілактики попри доказову медицину та дослідження вчених і досі існують міфи та теорії.

Тому педіатр Анастасія Амаш радить звертатися до перевіреного джерела в питаннях вакцинації, а саме до CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США).

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Там чітко розписані стану, які не є протипоказаннями до вакцинації:

10 помилкових протипоказань для щеплення

1. Легке або гостре захворювання з лихоманкою або без неї. Так, з нежитем та кашлем можна робити щеплення.

2. Помірна локальна реакція в місці ін'єкції (набряк, почервоніння) після введення попередньої дози.

3. Лихоманка після попереднього щеплення.

4. Відсутність огляду лікаря у візуально здорової людини. Тут повертаємося до теми аналізів, які нав'язуються в клініках. У багатьох країнах світу вакцинацію проводять медсестри без огляду, тому що це всього лише додаткове введення антигенів. У країнах СНД прищеплення "прирівнюється до магічного ритуалу".

5. Поточна антибіотикотерапія. Якщо ви або ваша дитина п'ють антибіотики, то вакцинуватися можна.

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6. Період реконвалесценції або той золотий період після хвороб, коли лікарі можуть відмовити від вакцинації, забороняють ходити в садочок, гуртки, тощо.

7. Передчасні пологи, якщо стан дитини і його вага дозволяють ввести вакцину від гепатиту B і БЦЖ.

8. Алергічні захворювання. Наприклад, на пеніциліни або курячі яйця.

9. Хірургічні захворювання. До прикладу, гемангіоми – доброякісні пухлини, яка за походженням пов'язані з вадами формування судинної системи.

10. Неврологічні захворювання, які не супроводжуються судомами. Мова йде про гіпоксичні ураження центральної нервової системи, гіперактивність, тощо.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Вакцина
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