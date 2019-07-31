Вакцинуватися можна: 10 помилкових протипоказань для щеплення

Щодо стандартної профілактики попри доказову медицину та дослідження вчених і досі існують міфи та теорії.

Тому педіатр Анастасія Амаш радить звертатися до перевіреного джерела в питаннях вакцинації, а саме до CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США).

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Там чітко розписані стану, які не є протипоказаннями до вакцинації:

10 помилкових протипоказань для щеплення

1. Легке або гостре захворювання з лихоманкою або без неї. Так, з нежитем та кашлем можна робити щеплення.

2. Помірна локальна реакція в місці ін'єкції (набряк, почервоніння) після введення попередньої дози.

3. Лихоманка після попереднього щеплення.

4. Відсутність огляду лікаря у візуально здорової людини. Тут повертаємося до теми аналізів, які нав'язуються в клініках. У багатьох країнах світу вакцинацію проводять медсестри без огляду, тому що це всього лише додаткове введення антигенів. У країнах СНД прищеплення "прирівнюється до магічного ритуалу".

5. Поточна антибіотикотерапія. Якщо ви або ваша дитина п'ють антибіотики, то вакцинуватися можна.

6. Період реконвалесценції або той золотий період після хвороб, коли лікарі можуть відмовити від вакцинації, забороняють ходити в садочок, гуртки, тощо.

7. Передчасні пологи, якщо стан дитини і його вага дозволяють ввести вакцину від гепатиту B і БЦЖ.

8. Алергічні захворювання. Наприклад, на пеніциліни або курячі яйця.

9. Хірургічні захворювання. До прикладу, гемангіоми – доброякісні пухлини, яка за походженням пов'язані з вадами формування судинної системи.

10. Неврологічні захворювання, які не супроводжуються судомами. Мова йде про гіпоксичні ураження центральної нервової системи, гіперактивність, тощо.

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