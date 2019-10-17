Проста інструкція, як робити вакуум для живота: відео

143 Читать новость на русском
Вакуум живота: як правильно робити вакуум для живота – відео
Вакуум живота: користь та шкода / Pixabay

Вакуум для живота корисний тим, що підтримує внутрішні органи та скорочує об'єм черевної порожнини. Це чи не найпростіша вправа, проте навіть для неї є протипоказання.

Вакуум потрібно робити або одразу після пробудження натощак, або ж не менше ніж через 3-5 годин після їжі. В жодному випадку його не можна робити на повний шлунок чи сечовий міхур.

Читайте також: Знайшли нову небезпеку надмірних тренувань

Як правильно робити вакуум

  • Поставте ноги на ширині плечей, зігніться в тулубі та поставте обидві долоні з опорою на стегна.
  • Зробіть плавний глибокий вдих та видихніть на стільки, на скільки зможете;
  • Втягніть живіт в себе якомога сильніше, щоб він неначе прилипав до ребер;
  • Тримайтеся до тих пір, поки зможете без подиху;
  • Тримайтеся 5-10 секунд та повторіть вправу 10-15 разів; 

Важливо! Починайте з малого та працюйте по мірі своїх можливостей. 

Це буде важко, але з часом ви звикнете. Звикнувши, щодня збільшуйте час затримки. Через деякий час ви зможете виконувати ускладнені рухи животом: кругові або вперед-назад. 

Що ще варто знати про вакуум

  • Вакуум не спалює жир без регулярних фізичних вправ і правильного харчування;
  • Найбільше вакуум допомагає "підтягнути живіт" людям, які не мають значної зайвої ваги; 
  • Не можна приділяти вакууму понад 10 хвилин в день, інакше буде занадто велике навантаження на прес та легені.

Кому вакуум протипоказаний 

  • При загостренні хронічних захворювань черевної й тазової області;
  • При захворюванні органів шлунково-кишкового тракту (грижа стравохідного отвору діафрагми, гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).
  • Впродовж шести місяців після операцій на передній черевній стінці або тазової області;
  • Під час менструації й вагітності;
  • При глаукомі та підвищеному внутрішньочерепному тиску;
  • При ішемічній хворобі серця;
  • При артеріальній гіпертонії;
  • При серцевій недостатності й декомпенсованих вадах серця;

Якщо під час виконання цієї вправи ви відчуваєте дискомфорт або біль – не продовжуйте.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Пенсії, субсидії та пільги перевірять: Рада ухвалила законопроєкт
сьогодні
14833
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Спорт Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25084
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3017
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 416
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
11 жовтня 07:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 28363
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 жовтня 16:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 10576
Новини
Більше новин
Залиште відгук