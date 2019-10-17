Проста інструкція, як робити вакуум для живота: відео
Вакуум для живота корисний тим, що підтримує внутрішні органи та скорочує об'єм черевної порожнини. Це чи не найпростіша вправа, проте навіть для неї є протипоказання.
Вакуум потрібно робити або одразу після пробудження натощак, або ж не менше ніж через 3-5 годин після їжі. В жодному випадку його не можна робити на повний шлунок чи сечовий міхур.
Читайте також: Знайшли нову небезпеку надмірних тренувань
Як правильно робити вакуум
- Поставте ноги на ширині плечей, зігніться в тулубі та поставте обидві долоні з опорою на стегна.
- Зробіть плавний глибокий вдих та видихніть на стільки, на скільки зможете;
- Втягніть живіт в себе якомога сильніше, щоб він неначе прилипав до ребер;
- Тримайтеся до тих пір, поки зможете без подиху;
- Тримайтеся 5-10 секунд та повторіть вправу 10-15 разів;
Важливо! Починайте з малого та працюйте по мірі своїх можливостей.
Це буде важко, але з часом ви звикнете. Звикнувши, щодня збільшуйте час затримки. Через деякий час ви зможете виконувати ускладнені рухи животом: кругові або вперед-назад.
Що ще варто знати про вакуум
- Вакуум не спалює жир без регулярних фізичних вправ і правильного харчування;
- Найбільше вакуум допомагає "підтягнути живіт" людям, які не мають значної зайвої ваги;
- Не можна приділяти вакууму понад 10 хвилин в день, інакше буде занадто велике навантаження на прес та легені.
Кому вакуум протипоказаний
- При загостренні хронічних захворювань черевної й тазової області;
- При захворюванні органів шлунково-кишкового тракту (грижа стравохідного отвору діафрагми, гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).
- Впродовж шести місяців після операцій на передній черевній стінці або тазової області;
- Під час менструації й вагітності;
- При глаукомі та підвищеному внутрішньочерепному тиску;
- При ішемічній хворобі серця;
- При артеріальній гіпертонії;
- При серцевій недостатності й декомпенсованих вадах серця;
Якщо під час виконання цієї вправи ви відчуваєте дискомфорт або біль – не продовжуйте.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.