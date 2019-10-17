Проста інструкція, як робити вакуум для живота: відео

Вакуум для живота корисний тим, що підтримує внутрішні органи та скорочує об'єм черевної порожнини. Це чи не найпростіша вправа, проте навіть для неї є протипоказання.

Вакуум потрібно робити або одразу після пробудження натощак, або ж не менше ніж через 3-5 годин після їжі. В жодному випадку його не можна робити на повний шлунок чи сечовий міхур.

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Як правильно робити вакуум

Поставте ноги на ширині плечей, зігніться в тулубі та поставте обидві долоні з опорою на стегна.

Зробіть плавний глибокий вдих та видихніть на стільки, на скільки зможете;

Втягніть живіт в себе якомога сильніше, щоб він неначе прилипав до ребер;

Тримайтеся до тих пір, поки зможете без подиху;

Тримайтеся 5-10 секунд та повторіть вправу 10-15 разів;

Важливо! Починайте з малого та працюйте по мірі своїх можливостей.

Це буде важко, але з часом ви звикнете. Звикнувши, щодня збільшуйте час затримки. Через деякий час ви зможете виконувати ускладнені рухи животом: кругові або вперед-назад.

Що ще варто знати про вакуум

Вакуум не спалює жир без регулярних фізичних вправ і правильного харчування;

Найбільше вакуум допомагає "підтягнути живіт" людям, які не мають значної зайвої ваги;

Не можна приділяти вакууму понад 10 хвилин в день, інакше буде занадто велике навантаження на прес та легені.

Кому вакуум протипоказаний

При загостренні хронічних захворювань черевної й тазової області;

При захворюванні органів шлунково-кишкового тракту (грижа стравохідного отвору діафрагми, гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

Впродовж шести місяців після операцій на передній черевній стінці або тазової області;

Під час менструації й вагітності;

При глаукомі та підвищеному внутрішньочерепному тиску;

При ішемічній хворобі серця;

При артеріальній гіпертонії;

При серцевій недостатності й декомпенсованих вадах серця;

Якщо під час виконання цієї вправи ви відчуваєте дискомфорт або біль – не продовжуйте.

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