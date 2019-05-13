Варення з кульбаб: рецепт приготування травневого десерту

Вже сьогодні природа починає нас тішити своїми смачними дарами. Цвітіння яблунь, вишень та перших квітів змушує нас якнайшвидше почати процес приготування смаколиків. Рекомендуємо вам приготувати кульбабове варення, яке має багато корисних властивостей.

З молодого листя кульбаби також роблять салат, а з коренів – варять каву. Також з невідкритих бутонів квітів можна приготувати кульбабове вино та навіть мед.

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Тому сонячні квіти не лише придатні для плетіння вінків та створення смачних страв, а й для приготування соковитого варення.



Смачне кульбабове варення

Рецепт приготування варення з кульбаб

• Для приготування потрібно зібрати не менше 400 розпущених квітів кульбаби без стебла, трохи далі від автомобільних доріг і заводів.

• Промити квіти та залити їх двома склянками холодної води.

• Розмістіть ємність з кульбабами на вогонь і кип'ятіть протягом двох хвилин на великому вогні.

• Через дрібне сито ретельно відіжміть суміш.



Рецепт приготування варення з кульбаб

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• У воду, яка утворилась при віджимі, засипте 7 склянок цукру, поверніть на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього варіть на сильному вогні протягом 5-7 хвилин з моменту закипання.

• Зніміть кульбабове варення з вогню, розлийте у чисті скляні банки та закрутіть.

Кульбабове варення: шкода та користь

Такий продукт значно покращує імунітет та має корисні властивості при захворюваннях жовчного міхура, сечовивідних шляхів та печінки, а також при проблемах з легенями та при анемії.

Позитивно впливає на центральну нервову систему, заспокоює при надмірній збудливості, нормалізує сон, допомагає впоратися з психічними недугами.

Вживати варення можна тільки в невеликих обсягах (4-5 разів на тиждень по кілька чайних ложок). Тоді, якщо немає інших протипоказань, ніякої шкоди для організму точно не буде.

Дітям до 5 років це варення не варто давати через проносний ефект і сильний біологічний вплив на організм.

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