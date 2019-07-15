Варикоцеле: що це, симптоми та лікування

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Що таке варикоцеле
Що таке варикоцеле / unsplash.com

Варикоцеле – варикозне розширення вен сім'яного канатика у чоловіків, частіше виникає зліва.

Про те чи варто оперувати, який вид операції вибрати та що потім, розповів уролог Максим Бушара.

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На що впливає?

  1. на дітородну функцію, оскільки знижує якість сперми;
  2. можуть з'являтися болі в мошонці як при фізичному навантаженні, так і в спокої;
  3. з роками яєчко може зменшитися в розмірах.
 
Варикоцеле – симптоми
У більшості чоловіків варикоцеле протікає безсимптомно. Але є характерні симптоми: біль тягне характеру, локалізована в одному або обох яєчках, мошонці або пахової області, збільшення або опущення мошонки з лівого боку, біль посилюється під час статевого акту, занять спортом, фізичних навантаженнях, ходьбі

Що робити? 

Нічого не робити, але за умови відсутності болів, або оперувати.

І є три види операцій.

Розріз внизу живота, перев'язка і перетин вен.

Лапароскопічна операція. Кілька маленьких надрізів, через черевну порожнину, які підходять до вен. Ця операція завжди проводиться під наркозом.

Варикоцеле може зробити чоловіка безплідним
Варикоцеле може зробити чоловіка безплідним

Доступ через вену на стегні. Провідником доходять до потрібного судини й припиняють кровотік за допомогою спеціальних емболів-затичок. Ця маніпуляція робиться виключно в обладнаній рентгеном операційній.

Найчастіші питання 

Як впливає на секс? Ніяк. Оперовані вени не беруть участі в ерекції.

Чи можна займатися спортом? Приблизно через 7-10 днів навантаження можливі.

Чи сильно болить після операції? Після втручання за першими двома варіантами біль триває  кілька днів; при емболізації (варіант 3) потурбує дискомфорт в місці пункції вени на стегні.

Коли можна займатися сексом після операції? Коли фізично буде комфортно. Зазвичай, через тиждень.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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