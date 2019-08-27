Варикоз: симптоми, профілактика і лікування

Від варикозного розширення вен страждає більше половини населення планети. Хвороба може призвести до важких ускладнень, тому важливо розпізнати її на ранніх стадіях і розпочати лікування.

Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов пояснив, чому виникає хвороба, і які методи лікування найефективніші.

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Як розпізнати варикоз

Всупереч поширеному міфу, варикоз – це не тільки косметична проблема, але й чіткий сигнал про серйозне порушення.

У групі ризику знаходяться ті, у кого є спадкова схильність до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При варикозі стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.



На ранніх стадіях варикоз протікає безсимптомно//pixabay.com

Варикоз – захворювання дуже підступне, тому, що спочатку протікає непомітно. І навіть такі симптоми як важкість у ногах і їх підвищена стомлюваність списується на звичайну втому.

Хірург Володимир Герасимов “Згодом виникають судинні зірочки і дрібні розширені судини на шкірі. І тільки потім з'являються головні ознаки варикозу - роздуті і розширені вени. Але навіть в такому випадку багато хто думає, що це хоч і негарно, але нічого страшного немає. І дуже сильно помиляються”.

Варикоз – симптоми 1. Біль.

– Гарячий пульсуючий біль

– Нічні судоми і свербіж у м’язах

– Болі при ходьбі 2. Набряки в ногах. 3. Почуття розпирання і важкості в ногах. 4. Зміни шкіри. 5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями. 6. Судинні зірочки (телеангіоектазії).

Чим небезпечний варикоз

В 95% випадків варикозне розширення вен закінчується розвитком ускладнень – важких у лікуанні та небезпечних для здоров'я. До них відносяться поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотеча з вен.

Але найсерйозніше ускладнення – це тромбофлебіт (утворення тромбів). При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.

Лікування варикозу

Якщо ви помітили у себе перші ознаки патології – не відкладайте візит до лікаря. Лікування варикозу на початкових стадіях проходить набагато простіше і швидше.

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Варикозом займається судинний хірург або флеболог. При діагностиці може бути призначено УЗД-обстеження.

Якщо діагноз "варикозне розширення вен" поставлений, єдиний ефективний метод лікування – це оперативне втручання. Причому чим раніше це зробити, тим краще. Є безліч допоміжних методів, але вони саме допоміжні. Ефективне лікування варикозу – тільки хірургія.



Операційне втручання при варикозі

Судинна хірургія: швидко і ефективно

Медицина давно пішла вперед – залишилися позаду відкриті операції і складний реабілітаційний період. Сучасна судинна хірургія дуже відрізняється від тієї, що була раніше.

Хірург Володимир Герасимов “Операція виконується малоінвазивно під місцевою анестезією і в амбулаторних умовах – ніякої госпіталізації. З операційного столу пацієнт встає сам і відразу ходить, навантажуючи ногу і не обмежуючи себе в русі. Після цього їде додому і веде свій звичний спосіб життя - без відриву від сім'ї і роботи. Все, що скаже про операцію – тільки еластична пов'язка на нозі. Судинна хірургія – одна з найбільш прогресивних галузей медицини, тому не варто боятися і відкладати лікування на безвік”.

Профілактика варикозу

Якщо слабкість венозних стінок присутній, захворювання буде посилюватися. Тому дуже важлива профілактика варикозу:

Уникайте тривалих нерухомих положень – якщо робота сидяча, потрібно періодично вставати і розминати м'язи. Ведіть активний спосіб життя, виберіть спортивне заняття до душі. Дуже корисно плавання, велосипед, біг підтюпцем і ходьба в будь-якому вигляді. Уникайте важких фізичних навантажень. Не можна займатися бігом і працювати з вагою в спортзалі – підняття важких предметів викликає підвищення венозного тиску в ногах.

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Профілактика варикозу вже при наявності венозного розширення – це носіння компресійного трикотажу - він допомагає венам працювати правильно, знижує навантаження на них і прибирає неприємні симптоми.

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