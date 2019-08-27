Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
Від варикозного розширення вен страждає більше половини населення планети. Хвороба може призвести до важких ускладнень, тому важливо розпізнати її на ранніх стадіях і розпочати лікування.
Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов пояснив, чому виникає хвороба, і які методи лікування найефективніші.
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Як розпізнати варикоз
Всупереч поширеному міфу, варикоз – це не тільки косметична проблема, але й чіткий сигнал про серйозне порушення.
У групі ризику знаходяться ті, у кого є спадкова схильність до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При варикозі стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.
На ранніх стадіях варикоз протікає безсимптомно//pixabay.com
Варикоз – захворювання дуже підступне, тому, що спочатку протікає непомітно. І навіть такі симптоми як важкість у ногах і їх підвищена стомлюваність списується на звичайну втому.
1. Біль.
– Гарячий пульсуючий біль
– Нічні судоми і свербіж у м’язах
– Болі при ходьбі
2. Набряки в ногах.
3. Почуття розпирання і важкості в ногах.
4. Зміни шкіри.
5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями.
6. Судинні зірочки (телеангіоектазії).
Чим небезпечний варикоз
В 95% випадків варикозне розширення вен закінчується розвитком ускладнень – важких у лікуанні та небезпечних для здоров'я. До них відносяться поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотеча з вен.
Але найсерйозніше ускладнення – це тромбофлебіт (утворення тромбів). При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.
Лікування варикозу
Якщо ви помітили у себе перші ознаки патології – не відкладайте візит до лікаря. Лікування варикозу на початкових стадіях проходить набагато простіше і швидше.
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Варикозом займається судинний хірург або флеболог. При діагностиці може бути призначено УЗД-обстеження.
Якщо діагноз "варикозне розширення вен" поставлений, єдиний ефективний метод лікування – це оперативне втручання. Причому чим раніше це зробити, тим краще. Є безліч допоміжних методів, але вони саме допоміжні. Ефективне лікування варикозу – тільки хірургія.
Операційне втручання при варикозі
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Профілактика варикозу
Якщо слабкість венозних стінок присутній, захворювання буде посилюватися. Тому дуже важлива профілактика варикозу:
- Уникайте тривалих нерухомих положень – якщо робота сидяча, потрібно періодично вставати і розминати м'язи.
- Ведіть активний спосіб життя, виберіть спортивне заняття до душі. Дуже корисно плавання, велосипед, біг підтюпцем і ходьба в будь-якому вигляді.
- Уникайте важких фізичних навантажень. Не можна займатися бігом і працювати з вагою в спортзалі – підняття важких предметів викликає підвищення венозного тиску в ногах.
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Профілактика варикозу вже при наявності венозного розширення – це носіння компресійного трикотажу - він допомагає венам працювати правильно, знижує навантаження на них і прибирає неприємні симптоми.
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