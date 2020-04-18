Важкі пацієнти та безпека лікарів: що найбільше вразило українських медиків в Італії
Україні перш за все потрібно запровадити захист медичних працівників. Адже близько 20% від усіх тих, хто захворів, – це медики.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів медик, який зараз працює в італійському місті Пезаро, Гліб Бітюков.
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Він пригадав, коли ще навчався, їм завжди казали: "Хто буде лікувати медика?". Тобто, якщо медичний працівник хворий, то на цьому ланцюжок закінчується. Тому дуже важливо, щоб лікарі бути в безпеці й могли продовжувати лікувати.
Гліб Бітюков / Фото: з фейсбук-сторінки Бітюкова
"Тут в Італії поруч зі мною працює дуже багато медичних працівників, які починали працювати із самого початку. Тобто не захворіти – можна. Треба дбайливо ставитися до себе, до свого здоров’я. І, звісно, це залежить не тільки від медичних працівників, а більше від керівництва лікарні та загалом побудови системи охорони здоров'я", – пояснив Бітюков.
Запам'яталися емоційні моменти пов'язані з важкими пацієнтами, яких мені доводилося зустрічати. Тут взагалі вік пацієнтів дуже поважний. Середній вік у відділенні – 79-80 років,
– розповів Гліб Бітюков.
"Були дуже важкі пацієнти із хронічними захворюваннями, на яких би в Україні, можливо, махнули рукою й сказали б, що цей випадок не вартий уваги. Але тут вони витягують всіх. Пацієнт дуже часто виходить з лікарні й ти просто бачиш, як він їде до дому. Від цього стає дуже приємно й ти розумієш навіщо ти тут знаходишся", – додав медик.
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