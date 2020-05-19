Важко дихати в масці: причини та як позбутись дискомфорту

Від початку карантину маска стала нашим обов'язковим атрибутом, відтак багато людей відчули певні незручності, які пов'язані з постійним носінням маски. В масці багатьом важко дихати, ось дієві поради, які допоможуть налагодити процес дихання та зменшать дискомфорт під час носіння маски.

Способи, які допоможуть легеням нормально працювати в таких умовах опублікувало видання Anywell.

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Чому в масці важко дихати?

Саме легені забезпечують обмін кисню і вуглекислого газу, це важливо для нормального функціонування організму. А оскільки маски закривають ніс і рот, це утруднює подих. До того ж, вони можуть затримувати вуглекислий газ.

Дослідження вказують на наступні ознаки надлишку вуглекислого газу: головні болі і запаморочення, прискорене серцебиття, задишка, почервоніння шкіри, затуманення свідомості.

Аби підвищити стійкість організму до вуглекислого газу та покращити функції легенів слід трохи попрацювати над цим.

Як налагодити процес дихання під час носіння маски

Не забувайте про тренування

Тренування стимулюють вироблення вуглекислого газу. Так, під час тренувань людям буває важко дихати, але якщо виконувати вправи регулярно, це принесе користь не тільки для фізичної форми.

М'язам для руху згодом буде потрібно значно менше кисню, і вони будуть виробляти менше вуглекислого газу. Відтак, організм звикне використовувати меншу кількість повітря для дихання під час виконання вправ.



Займайтесь спортом і правильно дихайте / Фото Unsplash

Як правильно дихати

Щоб вам було легше дихати в масці, спробуйте техніки діафрагмального дихання, черевного дихання і звичайного глибокого дихання.

"Порахуйте" ваше дихання у стані спокою, скільки часу ви вдихаєте та видихаєте.

Повільно спробуйте додавати ще один відлік до кожного вдиху і видиху.

Робіть це, поки ви не зможете з комфортом продовжити тривалість, необхідний для наповнення і спорожнення легенів.

Це допоможе виробити в організмі кращу толерантність до вуглекислого газу.

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Слідкуйте за поставою

Постава важлива для правильного дихання. Слідкуйте, аби ви тримали спину рівно, а грудну клітку виводили вперед при диханні.



Слідкуйте, аби організм не був зневоджений / Фото Unsplash

Пийте достатньо води

Вода підтримує вологість слизової оболонки в легких, що своєю чергою покращує їх роботу.

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