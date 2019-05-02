Вберегти від ожиріння допоможе один популярний продукт

Регулярне вживання рису може бути пов'язано з нижчим ризиком розвитку ожиріння. До такого висновку дійшли вчені з Японії.

Експерти з жіночого коледжу гуманітарних наук Doshisha (Кіото) проаналізували дані про раціон, способі життя і шкідливі звички жителів 136 країн, інформує EurekAlert!.

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Дослідження показало, що рівень ожиріння виявився істотно нижче там, де люди в середньому їли по 150 грамів рису в день. А от у людей. які цього продукту не їли або їли дуже мало, цей рівень був значно вищим.

Крім цього враховувалися такі фактори, як поширеність ожиріння, середній рівень освіти, частка населення старше 65 років, ВВП на душу населення і витрати на охорону здоров'я.

Виявилося, що загальне споживання енергії та інших чинників значно нижче в країнах, які споживають багато рису. Лідером з 473 грамами в день виявився Бангладеш, а, наприклад, Франція зайняла в списку 99 місце (15 грамів), США – 87-е (19 грамів).

За переконанням вчених, клітковина, поживні речовини і рослинні сполуки, що містяться в цілісному злаку, можуть підсилювати відчуття ситості і запобігають переїданню.

Рис також містить мало жиру і має відносно низький рівень глюкози в крові після прийому їжі, який пригнічує секрецію інсуліну.

Ожиріння – причини виникнення • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Однак є також дані про те, що люди, які переїдають рис, більш схильні до розвитку метаболічного синдрому і діабету.

Експерти підкреслюють: дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між споживанням рису на рівні країни та ожирінням. Тому вчені будуть детальніше вивчати це питання.

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